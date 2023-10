START ROMAGNA A IBE – INTERMOBILITY & BUS EXPO CON UN NUOVO PROGETTO DEFINITO CON IEG E DEDICATO ALLA RICERCA DI MECCATRONICI.

Start Romagna, 23 ottobre 2023 – Sarà ancora quella di IBE, Intermobility & Bus Expo di Italian Exhibition Group, in programma a Misano World Circuit il 24 e 25 ottobre, il teatro in cui Start Romagna rilancerà sul tema della ricerca di personale: In particolare l’attenzione sarà rivolta alla figura di meccatronico.

Così come avvenne due anni fa, quando fu lanciato il progetto Scuderia Start che prevedeva il reclutamento e avviamento per l’acquisizione agevolata della patente utile alla guida nel tpl, anche quest’anno Start Romagna proporrà nuove iniziative per arginare la mancanza di personale, comune a tutte le aziende del trasporto pubblico in Europa e in Italia. Il progetto Scuderia Start in questo biennio ha alleviato la mancanza di autisti e che al momento vede altri dodici giovani nel percorso di formazione che sfocerà nell’assunzione a febbraio 2024.

Ora Start Romagna e IBE hanno messo a punto il progetto ‘School’s out’: Start your Future with IBE’.

Si tratta di un nuovo programma formativo e di recruiting dedicato ai ragazzi in uscita dagli istituti tecnico professionali della Romagna con indirizzo meccanico, elettronico e meccatronico, che si concluderà per alcuni di loro con un tirocinio formativo finalizzato alla assunzione, presso le sedi di Start Romagna.

La presentazione è in programma nella mattinata di mercoledì 25 ottobre e si articolerà in varie iniziative che partiranno a IBE e si protrarranno fino al termine dell’anno scolastico.

Accompagnati dai docenti, parteciperanno alla giornata studenti dalle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che stanno avviandosi al diploma nelle scuole professionali.

Per gli appassionati di elettronica e tecnologia, School’s Out punta a stimolare i ragazzi ad una occupazione a contatto coi veicoli di ultima generazione, green e innovativi, sofisticati e dotati di software che richiedono conoscenze specialistiche.

Mercoledì a MWC è in programma un open day a contatto con gli autobus, test drive per la diagnostica, presenza di professionisti del settore manutentivo e dove gli studenti incontreranno anche esperti HR che lanceranno il primo step del progetto School’s Out.

I partecipanti al percorso, completato a marzo 2024 il primo step, entreranno a far parte di una graduatoria che li porterà ad una selezione finale e poi all’avvio, per i più meritevoli, di un tirocinio formativo professionalizzante finalizzato a entrare a far parte dell’azienda del trasporto pubblico locale.

Start Romagna sarà a IBE anche martedì 24 ottobre, con la partecipazione del Presidente Roberto Sacchetti ad una tavola rotonda nell’ambito del pomeriggio dedicato a TPL e trasporto extra urbano: partnership pubblico-privato per l’intermobilità nelle città e il turismo dei borghi.

Ufficio stampa START Romagna: Smart Comunicazione