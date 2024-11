START ROMAGNA. DA LUNEDÌ MODIFICHE PER ALCUNE CORSE DEL MATTINO

Rimini, 2 novembre 2024 – Da lunedì 4 novembre alcune corse del trasporto pubblico locale subiranno modifiche di orario o percorso. Si tratta di aggiustamenti decisi sul tavolo di confronto permanente attivato da AMR (Agenzia Mobilità Romagnola) e Start Romagna che ha il compito di monitorare situazioni di potenziale criticità al fine di individuare soluzioni.

In particolare, nel bacino di Rimini, per consentire una migliore distribuzione degli studenti verso Morciano Centro Studi, la corsa dilinea 124 delle 6:42 in partenza da Rimini FS, raggiunta via Cavalieri di Vittorio Veneto transiterà sulla statale 16 fino a Riccione Paese, per poi proseguire il suo percorso regolare.

La corsa di linea 178 delle 7:02 da Spontricciolo, partirà alle 7:09 da Riccione FS, mentre la corsa di linea 134 delle 7:03 da via Castrocaro, sarà anticipata alle 6:50 e partirà da via Pullé.

Sulla linea 58, inoltre, sarà inserita una nuova corsa, effettuata con un mezzo da 16 posti, che partirà alle 7:30 dalla fermata di fronte al bar di San Savino.

Modifiche anche per la corsa di linea 166 delle 6:53 da Montebello che, al fine di migliorare la coincidenza con il treno a Santarcangelo, sarà anticipata di 5 minuti.

