Stash dei The Kolors derubato a Milano col trucco del gatto sotto l’auto

“C’è un gatto sotto la macchina, puoi scendere?”. E’ questo il trucco utilizzato da due malviventi a Milano per derubare Stash, il cantante dei The Kolors, che ha subito il furto del suo zaino il 14 novembre scorso, mentre si trovava in corso di Porta Romana. Il cantante ha raccontato la sua disavventura sui social descrivendola come “un vero incubo”. Antonio Fiordispino, questo il nome di battesimo di Stash, è stato avvicinato da un uomo che parlava in inglese, subito dopo aver concluso le prove con la band per il tour europeo.

Quindi è sceso dal suv e ha aperto la portiera per verificare la presenza del gatto. Nel frattempo, un complice ha aperto una delle portiere posteriori portando via zaino del cantante. Al suo interno erano custoditi quattro orologi di ingente valore che Stash avrebbe dovuto portare in banca, oltre al pc contenente la nuova musica della band. Il cantante ha avuto la prontezza di scattare una foto all’auto dei uomini, una Jeep risultata poi a noleggio, e di recarsi immediatamente dalla polizia per denunciare l’accaduto.

Gli agenti della squadra mobile sono riusciti così a mettersi sulle tracce dei due, un cittadino anglo algerino di 50 anni e un marocchino di 27 anni, entrambi indagati per furto aggravato e ricettazione. Nella loro abitazione non solo la polizia ha recuperato lo zaino rubato ma ha trovato anche altre borse di valore, probabilmente provento di altri furti. I due sono già noti alle forze dell’ordine, con precedenti specifici.

AdnKronos