Stazione di Riccione: nuovo locale ceduto in uso alla Polizia Ferroviaria per i servizi nel periodo estivo

Oggi 19 aprile, all’interno della stazione ferroviaria di Riccione, sono state

consegnate le chiavi dei nuovi locali che durante la stagione estiva ospiteranno gli agenti della Polizia Ferroviaria impegnati nei servizi di vigilanza e controllo all’interno dell’importante scalo ferroviario romagnolo.

L’apertura dei nuovi locali è il frutto di un condiviso progetto di sicurezza

cittadina che ha visto coinvolti tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio ed in particolare il Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna, la Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Riccione.

I nuovi uffici destinati alla Polfer saranno operativi nei prossimi mesi di luglio e

agosto quando lo scalo riccionese vedrà aumentare considerevolmente il numero di viaggiatori, la cui sicurezza sarà garantita, come accade ormai da diversi anni, dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria, grazie ai consueti rinforzi che, per l’occasione, verranno messi a disposizione dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno.

“Oggi è una giornata importante” – ha detto il Dirigente del Compartimento

Polizia Ferroviaria Annarita Santantonio – “poiché finalmente l’utenza troverà un Ufficio di Polizia idoneo ed accogliente ed il personale opererà in luoghi di lavoro più consoni anche sotto il profilo della salubrità e della sicurezza. Per questo desidero ringraziare, a nome della Polizia Ferroviaria, il Gruppo Ferrovie dello Stato che, nell’accogliere le nostre istanze, ha dimostrato la consueta sensibilità ai bisogni sia degli operatori della sicurezza che degli utenti. Un plauso particolare desidero muovere al Commissario Laura Casonato, Dirigente della Sezione Polizia Ferroviaria di Rimini, che si è spesa tantissimo nel seguire le fasi di realizzazione di questo progetto che oggi viene alla luce, chiudendo così nel migliore dei modi il suo servizio attivo nella Polizia di Stato che terminerà alla fine del corrente mese di aprile. Per questo la ringrazio davvero e credo non ci possa essere modo migliore per farsi ricordare ed apprezzare per quello che ha dato in tutti questi anni”.