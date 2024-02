Stop anticiclone, in arrivo svolta meteo: ecco quando. E’ la rivincita dell’inverno?

L’attenzione si focalizza da venerdì 9 febbraio in avanti: ecco la data da segnare sul calendario, indicano i meteorologi

Stop all’anticiclone, le previsioni indicano il ritorno della pioggia tra una decina di giorni. Gli esperti del sito www.iLMeteo.it spiegano che è in arrivo una svolta dopo un lungo periodo di dominio anticiclonico con temperature fin troppo miti (pianure settentrionali escluse), inquinamento, siccità e mancanza di neve anche sulle nostre montagne, proprio nel cuore dell’Inverno.

L’attenzione si focalizza da Venerdì 9 Febbraio in avanti: ecco la data da segnare sul calendario, indicano i meteorologi, quando potrebbe materializzarsi un vero e proprio sblocco atmosferico. La causa va ricercata nella pulsazione di una vasta depressione (ciclone) in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d’aria fredde ed instabili di origine polare, in grado di pilotare una perturbazione intensa dapprima verso l’Europa occidentale e poi anche verso l’Italia.