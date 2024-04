Strage Suviana: lavori fermi, si guarda alle infiltrazioni

I lavori di svuotamento dall’acqua e di messa in sicurezza della centrale di Bargi, sul lago di Suviana, sono fermi.

Si attende che venga presa una decisione su come fermare l’afflusso di acqua dal lago, che non si è mai stoppato in questi giorni vanificando il lavoro delle idrovore.

Intanto si è tenuta una riunione in Procura a Bologna nel corso della quale il procuratore capo Giuseppe Amato ha assegnato le deleghe specifiche all’interno del pool di investigatori di cui fanno parte Ausl, ispettorato del lavoro, guardia di finanza per alcuni aspetti, carabinieri, carabinieri del Nil e Vigili del fuoco.

Ansa