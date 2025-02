Strategia del poker per principianti

Fortuna, strategia, memoria ed abilità: tanta tanta roba per chi sta muovendo i primi passi nel meraviglioso mondo del poker. Ma, lontani dall’idea che tutto questo possa far paura, diventare dei veri campioni di poker non è una cosa difficile, se sai da dove iniziare!

Le basi.

Per prima cosa: le basi! Una frase che avrai sentito un migliaio di volte, la si dice perfino al primo appuntamento, sono le basi! Ed infatti, prima di avventurarsi attorno ad un tavolo verde è opportuno padroneggiare le regole basilari di questo gioco senza tempo: il poker.

Non preoccuparti, finirai in mezzo ad un mondo fatto di carte, numeri, nomi, abbreviazioni e ti sembrerà di perdere la testa. Tuttavia, grazie al gioco online hai in mano una pazzesca opportunità che ti consente di poter far pratica in ogni momento della giornata e perfino dal K2.

Ci sono comunque alcune cose che devi sapere prima di salire sul treno del poker online e la prima su tutte è che il poker si basa su una gerarchia di punteggio che va dalla coppia fino alla scala reale. Quest’ultima è il punto più forte in assoluto mentre la coppia è quello più basso. Familiarizzare con la gerarchia dei punteggi e praticando online ti aiuterà anche a capire quali sono le mosse opportune da compiere con il punto che hai in mano e a delineare una vera strategia vincente.

Le strategie

Una volta acquisite per bene le basi ed il valore delle mani, dovrai affinare la tua strategia perché sia vincente. Nel poker puoi vincere una mano anche con un punteggio molto più basso di quello dei tuoi avversari ma questo lo saprai fare solo affinando la tua tecnica di gioco.

Dunque sarà opportuno studiare il momento giusto per foldare, ovvero abbandonare la mano. Tantissimi giocatori alle prime armi sono convinti che ogni mano vada giocata e questo molto spesso induce in errore. Riuscire a comprendere quando è il momento di lasciare una mano è già di per sé un atto strategico perché risulta utile specialmente quando le probabilità di portare a casa il gioco sono molto basse.

Oltre al fold, dovrai imparare il raise, il rilancio che rappresenta un altro aspetto cruciale nel poker. Il raise è importante per almeno due motivi: uno di carattere economico e l’altro di tipo mentale. Non solo infatti permette sostanzialmente di aumentare il piatto ma anche di creare una certa pressione sugli avversari che, spesso impauriti, decidono di foldare. Ovviamente non deve essere un atteggiamento frequente e senza strategia, altrimenti diventa prevedibile.

Infine il re della strategia, il bluff. La mossa più iconica del poker ma anche quella più affascinante e complessa perché non solo richiede una buona conoscenza del gioco ma anche uno studio approfondito del gioco degli avversari. Con il bluff puoi far credere ai tuoi avversari qualsiasi cosa sul tuo punteggio, anche che la tua coppia di dieci sia un poker d’assi, inducendoli ad abbandonare la mano. Come per il raise anche per il bluff il trucco è non abusarne per non renderlo prevedibile.

Scegli il tavolo migliore per il tuo gioco

A questo punto il miglior consiglio che potrai seguire è quello di passare da giochi casuali a tornei organizzati. Giocando online tornei organizzati, ti renderai conto che il livello di competitività cresce moltissimo e dovrai perfino imparare a gestire il tuo bankroll e ad adattarti al gioco degli avversari che avrai di fronte. Il consiglio è sempre quello di osservare attentamente non solo il gioco degli altri ma anche il loro atteggiamento, la loro postura e, in generale , il linguaggio non verbale.

Spesso un movimento inconsapevole rivela molto di più di due carte calate sul tavolo.

Se sei intenzionato a migliorare il tuo gioco allora dovrai seguire dei piccoli consigli. Il primo è quello di studiare attentamente cosa avviene dentro e fuori al tavolo. Studia le carte, esercita la tua memoria ma non dimenticare di badare anche all’atteggiamento delle persone intorno al tavolo. Inoltre bada al budget che hai a disposizione e stabilisci dei limiti di spesa per non avere problemi di bancarotta. Infine e forse il consiglio più importante, fai tanta pratica! Ti accorgerai che più giochi, più giocherai meglio, il segreto è l’esperienza.

La ricetta del poker è: fortuna, abilità e strategia. Un connubio perfetto che tiene insieme gli aspetti mentali e quelli legati al caso e che diventano una esplosione di adrenalina e divertimento. Il poker insegna dentro e fuori dal tavolo ma bisogna essere disposti anche ad imparare qualcosa per addentrarsi sempre più in questo gioco così affascinante. Poche importantissime regole e tanto allenamento, possono condurti in tornei di fama internazionale e, con un po’ di perseveranza, potresti sedere con il tuo campione preferito. Se accadesse, non dimenticare di osservarlo attentamente e di studiare ogni sua mossa, ti sarà utile per migliorare il tuo gioco.

Gioco responsabile. Il poker è un gioco di abilità, strategia e, certo, anche di fortuna. Ma, come in ogni cosa, il confine tra divertimento e rischio è sottile e va gestito con buon senso. Giocare deve rimanere un piacere, non una necessità, né tantomeno un’ossessione. Il segreto è semplice: darsi dei limiti e rispettarli. Se una serata va male, non è rincorrendo le perdite che la situazione migliorerà. Se ci si accorge di passare troppo tempo ai tavoli – reali o virtuali – forse è il caso di prendersi una pausa. Il poker è un gioco, non un lavoro. Gioca in maniera responsabile.