Stupro di gruppo in pieno centro a Napoli: donna colpita e violentata in un furgone

Stupro di gruppo in pieno centro a Napoli. E’ quanto ha denunciato una donna colombiana alla Polizia che l’ha ascoltata e sta verificando la sua ricostruzione dei fatti. Secondo il racconto in quattro, forse di più, probabilmente arabi, l’hanno sorpresa alle spalle, tappandole la bocca e chiudendola in un furgone per poi abusare ripetutamente di lei. E’ stata proprio la vittima, una colombiana residente a Napoli, a denunciare il sequestro e la violenza avvenuti, secondo quanto da lei raccontato, in piazza Garibaldi a Napoli. Sullo stupro di gruppo, l’ennesimo dopo gli ultimi a Palermo e Caivano, indagano senza sosta i poliziotti del Commissariato Vasto Arenaccia e i colleghi della Squadra Mobile.

