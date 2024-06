Su Bellaria Igea Marina sventola la Bandiera Blu 2024: domenica la cerimonia di innalzamento

Si svolgerà domenica 30 giugno, alle ore 09.30 in piazza Alda Merini – lungomare Pinzon, zona viale Ennio – la cerimonia ufficiale di innalzamento della Bandiera Blu 2024: un momento dall’alto valore simbolico, in cui il prestigioso vessillo sarà issato alla presenza del Sindaco Filippo Giorgetti e delle autorità, nonché di una rappresentanza della Giunta e della società civile.

Qualità delle acque, efficienza delle strutture balneari e gestione sostenibile del territorio: sono solo alcuni degli indicatori che annualmente vengono presi in considerazione, riconosciuti a livello internazionale e premiati dalla FEE – Foundation for Environmental Education. L’annuncio di tutte le località marittime e gli approdi turistici virtuosi, con relativa consegna delle Bandiere Blu 2024, è avvenuto a metà maggio, nella cerimonia tenutasi presso la sede del CNR a Roma alla presenza del Ministro Musumeci. Dove la città di Panzini si è portata a casa il 16^ riconoscimento consecutivo; un traguardo reso ancor più prestigioso dal fatto che sono meno di dieci – nove, come lo scorso anno – le destinazioni premiate in Emilia Romagna in questo 2024: solo tre delle quali nel riminese e con Bellaria Igea Marina che potrà esibire anche quest’anno la Bandiera Blu sul tratto di costa più lungo a livello provinciale.

Per il 2024 il riconoscimento è stato conferito 236 comuni italiani e 485 spiagge complessive. Decisivi nel pronunciamento della FEE, oltre a indicatori a carattere ambientale, temi quali la gestione delle risorse, i servizi, la sicurezza dei litorali, ma anche cura degli arredi e buone pratiche di smaltimento e differenziazione dei rifiuti, l’informazione e le attività condotte sul fronte dell’educazione e della sensibilizzazione, nonché i livelli di inclusività e di accessibilità alla spiaggia garantiti ai cittadini disabili.

“Un ruolo chiave”, le parole dell’Assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli, “nel dare continuità a Bellaria Igea Marina a questi altissimi standard viene giocato dall’impegno quotidiano del tessuto economico e sociale della nostra città, dagli operatori privati al mondo associativo. Un mondo che negli anni si è consolidato, trasversalmente, quale interlocutore attento sul fronte della tutela ambientale. La Bandiera Blu è quindi un riconoscimento mai banale, che si costruisce anno dopo anno, giorno dopo giorno: in quest’ottica”, conclude, “meritano di essere segnalati i risultati delle analisi condotte da Arpae anche gli scorsi giorni, che confermano l’ottima qualità delle acque di balneazione di Bellaria Igea Marina in tutti i suoi tratti di costa.”