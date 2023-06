SU MISANO ADRIATICO SVENTOLA LA BANDIERA GIALLA DI COMUNE CICLABILE

Misano Adriatico, 10 giugno 2023 – È stata consegnata ieri la bandiera gialla di Comune Ciclabile 2023, di cui Misano Adriatico può fregiarsi per il quinto anno consecutivo. La consegna virtuale era avvenuta lo scorso aprile nell’ambito della cerimonia di proclamazione delle bandiere gialle della ciclabilità italiana 2023 per la sesta edizione di FIAB ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile.

Il comune di Misano Adriatico, insieme ad altre due realtà, ha ottenuto una menzione particolare per l’impegno e le attività messe in campo per lo sviluppo della mobilità ciclabile. In particolare, sono stati riconosciuti gli sforzi per la progressiva espansione delle Zone 30, il progetto Eco-vie e l’impegno speso nella comunicazione, grazie ai numerosi eventi nazionali svolti, alle diverse iniziative di educazione ambientale organizzate, volte ad incentivare l’uso della bicicletta per recarsi a scuola, utilizzando le piste ciclabili.

La consegna materiale della bandiera gialla arriva ad una settimana dall’inaugurazione del nuovo lungomare sud, nel quale grande attenzione è stata posta alla sicurezza dei cicloturisti, con la realizzazione del percorso ciclabile in sede separata che punta ad incentivare sempre di più la mobilità lenta.

“Come amministrazione comunale stiamo lavorando già da alcuni anni per far sì che tutte le frazioni del nostro territorio siano collegate tra di loro e, allo stesso tempo, al mare – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -. È un progetto complesso, che stiamo realizzato per tratti, che consentirà a cittadini e turisti di poter percorrere in sicurezza, a piedi o in bici, l’intero territorio comunale”.

“La mobilità ciclabile, oltre ad essere rispettosa dell’ambiente e un alleato per la nostra salute, consente di godere appieno delle bellezze del territorio – commenta l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. Per questo invitiamo i cittadini, ma anche i tanti turisti che scelgono Misano come meta per le proprie vacanze, ad utilizzare i nostri percorsi ciclabili. Abbiamo tre splendide EcoVie che consentono di vivere il nostro bel territorio dalla collina sino al mare, ammirandolo da un punto di vista privilegiato”.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico