Successo straordinario per la XXXI Edizione del Presepe Vivente di Montefiore

Montefiore Conca, 3 gennaio 2025 – Si è conclusa con grande successo la XXXI edizione del Presepe Vivente di Montefiore, una rievocazione storica che ha incantato e coinvolto migliaia di visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti natalizi più attesi e suggestivi della regione.

Quest’anno, il borgo medievale si è trasformato in un vero e proprio teatro a cielo aperto grazie alla partecipazione di circa 200 figuranti, distribuiti in 50 quadri scenici, che hanno rievocato con passione e autenticità l’atmosfera della Betlemme di oltre duemila anni fa. L’evento ha richiamato circa 2.500 visitatori anche da fuori regione, che hanno potuto immergersi in un’esperienza unica tra arte, storia e spiritualità.

Il successo di questa edizione è stato reso possibile grazie all’impegno instancabile del Comitato Cittadino di Montefiore Conca e della Pro Loco, che hanno lavorato con dedizione per mesi per curare ogni dettaglio, dalla progettazione delle scenografie alla gestione dell’accoglienza dei partecipanti.

“Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutti i volontari, ai figuranti, alle associazioni locali e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento un’esperienza indimenticabile per il pubblico e un momento di unione per la nostra comunità,” ha dichiarato il Sindaco Filippo Sica.

Il Presepe Vivente di Montefiore Conca si conferma così non solo come un evento di grande richiamo turistico, ma anche come un simbolo di identità e tradizione per l’intera comunità. L’appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con l’auspicio di continuare a emozionare e ispirare tutti coloro che vorranno immergersi nella magia senza tempo di questo straordinario evento.