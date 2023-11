Sul grande schermo del Fulgor arriva il film The old oak. Ospite in diretta da Roma il regista Ken Loach Giovedì 16 novembre doppia proiezione alle 19 e alle 21.30

Rimini, martedì 14 novembre 2023. Sul grande schermo del Fulgor di Rimini il 16 novembre arriva il film The old oak. Una doppia proiezione speciale con il regista Ken Loach in diretta da Roma per presentare la pellicola, che esce nelle sale proprio giovedì. La prima proiezione è in programma alle 19 in sala Giulietta, la seconda alle 21,30. L’incontro con il regista in collegamento in diretta da Roma si terrà alle 21, in modo che potranno partecipare sia gli spettatori della prima visione che della seconda.

Il nuovo film del regista britannico, scritto con Paul Laverty, è stato presentato in concorso al Festival di Cannes. L’Old Oak è un posto speciale, non è soltanto l’unico pub aperto in un ex cittadina mineraria del nord est dell’Inghilterra, ma è l’unico luogo pubblico in cui le persone possono ritrovarsi. TJ Ballantyne lo tiene in piedi con buona volontà ma rischia di perdere una parte degli avventori affezionati quando nel quartiere vengono accolti alcuni rifugiati siriani. Il film è l’ennesimo capitolo della filmografia di Loach che ha sempre messo solidarietà e umanità al centro del racconto.

