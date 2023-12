Superbonus: Giorgetti radioattivo. I veri numeri. … di Sergio Pizzolante

Ma è più radioattivo il superbonus o Giorgetti che fa un accordo in Europa sul Mes e poi si fa smentire in Patria, rimanendo al suo posto, con parole ubriache, radioattive, sui conti pubblici? Chissà! Ne avevo gran stima, ci ho discusso spesso, non so cosa gli sia successo.

Vi dico i veri numeri. Che conosco bene. Facendo io impresa nel settore.

Il super bonus non si doveva fare così. L’ho scritto mille volte. Anche quando ancora non c’era, appena annunciato. Scrissi al Presidente della Commissione Finanze della Camera e al Presidente dell’Enea. Che risposero dicendomi che non ci potevano fare nulla.

Scrissi che 110 era troppo, che non si può cancellare la concorrenza per legge. Che non si possono regolare i tetti dei prezzi per legge, perché quei tetti diventano subito base. Scrissi che non ci sarebbe mai stata copertura finanziaria sufficiente se dici agli italiani che lo stato rifà la casa gratis a tutti. Dissi che bisognava tenere fuori le banche, perché i crediti sarebbero diventati moneta. Niente. Niente da fare.

Cosa si fece invece? Un disastro. Legge, correzioni della legge, non di sostanza ma di interpretazione, note interpretative a fiumi dell’Agenzia delle Entrate, norme urbanistiche straordinarie per scavare tunnel dentro la burocrazia italiana, per far correre velocemente il treno del 110. Cose pazzesche. Governo 5 stelle Pd. Poi arriva Draghi. Con Giorgetti. E che fanno? Cambiano la legge nella sua sostanza? No. Buttano palate di sabbia negli ingranaggi. Cassa depositi e Prestiti chiude tutto. Le Banche seguono. Quindi? Quindi, le aziende e i condomini che, in base alla legge e alle mille interpretazioni della legge, hanno avviato i lavori si trovano con crediti in pancia che diventano carta straccia. Sarà nei libri di storia economica un esempio di crimine economico di stato. Per sempre.

Non basta. Governo Meloni. Giorgetti cambia , più volte, la legge, da 110 a Zero. Salvo contratti in corso. Una legge sbagliata e’ stata cambiata con leggi sbagliatissime. Con, in aggiunta, un racconto criminogeno. Falso, bugiardo, radioattivo. Appunto. Per giustificare le finanziarie che fa.

E’ chiaro che l’emoragia va fermata. Il come è tutto. Chi paga?

Qui il racconto è davvero falso. Si dice che si sono moltiplicate le truffe. E’ falso, le gran parte delle truffe sono sulle facciate al 90%. Bloccate in tempo.

Chi paga? Con i discorsi e le azioni di Giorgetti pagano solo le imprese. E le famiglie. Solo. I ricchi? Balle. Ci sono 30 mila cantieri sospesi. 200 mila famiglie. Valore 15 miliardi. 13 miliardi riguardano condomini. Non ville e castelli. Partono i ricorsi e pagheranno le imprese. Se non falliscono prima. Radioattivo.

Chi ci ha guadagnato col 110? Numeri sorprendenti che Giorgetti fa finta di ignorare. Dati Cresme su numeri di Enea e Agenzia delle Entrate. Alle imprese edili sono andate il 21.8% delle risorse. Solo il 21.8. Ai professionisti il 13. Alle Banche il 13. Alle manifatture il 18.2. E, pensate un po’, allo Stato il 34%.

E, pensate un po’, l’Istat dice che il super bonus ha contribuito a circa la metà della crescita record dell’Italia in Europa del 21 e 22. Che è arrivata al 3.7%. Vetta in Europa. E nel mondo. Oltre 530 mila posti di lavoro. Ci sono anche radiazioni buone allora.

E pensate un po’, l’Enea dice che i lavori fatti contribuiscono ad un abbattimento di 1.4 miliardi annui delle bollette delle famiglie. Che radiazione è questa?

Cioè, quindi, ci sono state cose buone e cattive, belle e brutte, dire che è tutto radioattivo e’ sbagliatissimo. Orrendo. Bisogna essere più seri. Trovare soluzioni serie.

Con la linea Giorgetti pagano soprattutto le imprese. E i lavoratori. Un capolavoro! Per fortuna non mi riguarda, perché ho scelto strade diverse dalle banche, ma so che è così.

Lo Stato spende 100 miliardi per far fallire decine di migliaia di imprese. Sarà studiato nei libri di storia. Giorgetti è radioattivo

Sergio Pizzolante