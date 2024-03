Superbonus: la falla si chiama Giorgetti. … di Sergio Pizzolante

Decine di migliaia di imprese si ritrovarono( e in gran parte stanno ancora lì…) in pancia crediti diventati carta straccia.

Draghi non riuscì a sormontare i muri di maggioranza e opposizione( anche Meloni!) per cambiare il 110.

Ma se in qualche governo balneare avesse trovato posto allora uno come Giorgetti oggi, con le prestazioni di Giorgetti oggi, lo avrebbero mandato a casa, con vergogna, ai primi bagni estivi.

Nella famigerata Prima Repubblica Giorgetti non sarebbe mai diventato Ministro dell’Economia, quindi il problema non si sarebbe mai posto.

Bene. Veniamo a Giorgetti Ministro.

Un anno fa circa, grandissimo allarme, blocca la cessione del credito e lo sconto in fattura da una certa data, 17 febbraio, per chi aveva fatto Cilas entro Novembre dell’anno precedente.

Ennesimo cambio di norme in corsa.

Per salvare i conti pubblici.

Nuovi guai per le imprese.

Ma nei tempi previsti dalla legge decine di migliaia di nuove Cilas presentate e tanti lavori.

Su spinta dei condomini per non perdere opportunità.

E per ridurre i contenziosi.

Bene. Quindi, Giorgetti, pare, non ha salvato i conti pubblici!

Quindi, nuovo decreto, nuove date, nuovi tempi per i titoli edilizi, grande allarme, gran baccano, ma ciò che è in corso non lo si può bloccare. Non del tutto.

Quindi vedrete che molta roba andrà avanti con impatto non decisivo sui conti pubblici.

Sul 70 per cento cambia nulla.

Colpiscono Onlus e cratere del terremoto.

Onlus poca roba. Pochissima.

Cratere del terremoto, buona parte dei lavori sono in salvo, perché in corso, per una parte o rimangono le macerie o lo stato deve mettere soldi liquidi, non crediti.

Bel colpaccio Giorgetti!

Dilettante.