SuperEnalotto: tre vincitori in Romagna non ancora ritirano i premi. Tra loro un riccionese

Numerosi italiani hanno partecipato all’iniziativa “Un’estate a mille” promossa da SuperEnalotto SuperStar, che a giugno ha attribuito 1.000 premi da 10.000 euro ciascuno, distribuiti in quattro estrazioni consecutive (25, 27, 28 e 29 giugno). Questo evento ha marcato un record storico per il numero di premi garantiti.

Tuttavia, è emersa una situazione curiosa relativa a tre vincitori della Romagna che non si sono ancora presentati per riscuotere i loro guadagni. Le schedine non riscosse includono: la 7156BBO100043, giocata ad Alfonsine il 25 giugno, la 1935ABO1010116 a Cesena il 27 giugno, e la 9287ABO1020107, acquistata a Riccione il 28 giugno. Le scadenze per il ritiro dei premi sono fissate per il 23 settembre, il 25 settembre e il 26 settembre, rispettivamente.

Per verificare se si è tra i fortunati vincitori, è importante controllare i codici alfanumerici presenti sulle ricevute di gioco e assicurarsi di non oltrepassare le date di scadenza per la riscossione delle vincite.