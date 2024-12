Taekwondo San Marino: 15ma JUNIOR CUP – SAVONA 13-15/12/2024

Siamo arrivati all’epilogo di una stagione 2024 eccezionale per i risultati sportivi raggiunti, mentre siamo tristi per la scomparsa improvvisa del nostro Direttore Sportivo Gran Maestro Park Young Ghil (c.n. 9° dan – ora 10° dan alla memoria) che ci ha purtroppo lasciati.

Gli atleti del Club Taekwondo San Marino, in questo anno solare hanno vinto la bellezza di 24 medaglie (6 ori, 6 argenti e 12 bronzi) che portano i trofei al totale di 328 complessivi con 94 ori, 103 argenti, 127 bronzi + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

A chiudere questa splendida stagione la 15ma Junior Cup a Savona nel prossimo fine settimana (13-15/12/2024), dove saranno 5 gli allievi del nostro Club che si batteranno sul batak: Federico Amati (Junior 1^ poom -59 kg), Achille Tentoni (Junior 1^ poom -55 kg), Alessandro Giovagnoli (Cadetti 1° kup +65 kg), Michael Proppert (Senior 2° kup -68 kg) e la nuova entrata Emilia Dini (Senior 4° kup -57 kg), accompagnati, come sempre, sull’ottagono di gara dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan).

Essendo un Interregionale di grande prestigio, si sono iscritti oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia, quindi, vista l’entità delle presenze, sarà una gara difficile da affrontare per i nostri colori.

I nostri ragazzi sono comunque ben preparati e sperano di fare una bella competizione.

Al termine della gara ci prenderemo tutti una piccola pausa, in occasione delle Feste Natalizie e di fine anno, in attesa di ricominciare subito dopo l’Epifania nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, ricordano che i Maestri sono a completa disposizione per chi volesse provare, senza alcun pericolo, l’Arte Marziale e Sport Olimpico Taekwondo.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team alla

15^ Junior Cup 2024 a Savona (SV)