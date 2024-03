Taekwondo San Marino. 2 ori e un bronzo al torneo Lions Cup Kyorugi 2024 di Jesolo

Non si può certamente pretendere di più da questi ragazzi! Un altro sabato da incorniciare per le nostre giovani cinture colorate, così come ci riferisce da Jesolo (VE) il 2° Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan).

Con tre atleti solamente, per la rinuncia all’ultimo momento della junior Sara Chahhar (2° kup – cintura rossa -63kg), Taekwondo San Marino ha fatto l’en plein al Torneo Lions Cup Kyorugi 2024.

Un torneo di combattimento (Kyorugi) svoltosi in terra veneta a pochi giorni dalla conclusione dello stage diretto, qui a San Marino, dal Gran Maestro Park Young Ghil – c.n. 9° dan.

A difendere i colori biancoazzurri, contro gli oltre 400 protagonisti delle varie categorie, i 2 senior: Michele Mezzanotte (2° kup – cintura rossa -68kg) e Matthiew Mougeout (4° kup – cintura blu +87kg), con il Cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup – cintura rossonera -65kg), sceso per primo sull’ottagono di gara, dove vince, prima, la semifinale per 2 a 0 contro l’italiano naturalizzato Ovcinicov Veaceslav e poi, nel secondo incontro, trova sulla sua strada un altro italiano, Pagliuso Giovanni, che viene battuto per ko e così conquista il primo oro di giornata.

Poi arriva il turno di Michele Mezzanotte che nei 4ti prima batte l’italiano Quaglio per 2 a 1, passando in semifinale poi, cede per 0 a 2 a Giovannini A. arrivando comunque al bronzo.

Per ultimo, in ordine di tempo, sale sul padak Matthieu Mougeot che batte agilmente nel primo incontro per 2 a 0 Mejia Perez Marco Javier; arrivato in semifinale si trova davanti l’italiano Vezzaro. Dopo un incontro al cardio palma riesce a spuntarla per 2 round a 1 e centra la finale.

vincendola per ko contro S. Apperti di Schio e conquista il secondo oro.

Ricapitolando 2 ori e 1 bronzo in un torneo prestigioso che dimostrano chiaramente l’efficacia e la determinazione dei nostri giovani che fanno raggiungere al medagliere la bellezza di 309 trofei complessivi. Grande soddisfazione per tutto il Club Taekwondo San Marino che vi attende, con i suoi Maestri, per provare gratuitamente e senza alcun pericolo una bellissima arte marziale e sport olimpico, nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team a Jesolo (VE)

con le medaglie al collo