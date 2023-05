TAEKWONDO SAN MARINO. 8 MEDAGLIE PER I TITANI AD ANCONA ALL’INTERREGIONALE MARCHE 2023

<< Ancora medaglie, tante medaglie per gli atleti del Club Taekwondo San Marino, 2 ori, 3 argenti e 3 bronzi che vanno ad incrementare il già ricco palmares portandolo a complessivi 295 trofei: (86 ori) – (96 argenti) – (109 bronzi) – 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

In attesa di conoscere i tabelloni delle varie categorie al WT World Taekwondo Championships 2023 di Baku (AZE) (una gara G-14, ovvero con il massimo coefficiente di difficoltà) del prossimo fine settimana, nel quale saranno in gara Michele Ceccaroni (4° dan -68 kg senior), Stefano Crescentini (2° dan -74 kg senior) e Samuel Tarini (2° dan -63 kg junior) guidati dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), la parte restante del team agonistico, coordinata del Maestro Giovanni Ugolini (c.n. 6° dan), responsabile del settore giovanile, al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” di Ancona (RN), si è impegnata all’Interregionale Marche 2023 dove si è fatta incetta di medaglie.

Con oltre 650 iscritti sabato 27 si sono battuti, in rapida successione, il cadetto Alessandro Giovagnoli (2° kup cintura rossa -57 kg) vincendo il bronzo, così come i due junior Federico Amati (1° dan -45 kg), Achille Tentoni (1° dan -51 kg), mentre per Gabriel Casali (5° kup – cintura verde-blu -45 kg) e Sara Chahhar (2° kup – cintura rossa -59 kg), unica agonista al femminile, due bellissimi ori.

A seguire i senior cinture nere: Nicholas Battistini (2° dan -58 kg) che perde ai quarti, così come Michael Proppert (2° kup – cintura rossa -58 kg), mentre Daniele Leardini (1° dan -87) chiude la giornata, pur perdendo la finale, con uno splendido argento.

Domenica 28 è il turno del senior Matthieu Mougeot (7° kup – cintura gialloverde +87) e del debuttante in gara Gabriel Pesaresi (8° kup – cintura gialla -63 kg) con all’angolo il Maestro Giovanni Ugolini (c.n. 6° dan), responsabile del settore giovanile. Ebbene dopo due splendidi match molto equilibrati, cedono le finali agli avversari accontentandosi entrambi della medaglia d’argento.

Ottimo risultato sia individuale che di squadra per Taekwondo San Marino che, con i suoi Maestri ed Atleti, dimostra, ancora una volta, di essere alla pari con i migliori in campo nazionale italiano.

Adesso aspettiamo Baku e poi, il 16-17-18 giugno presso la Sport Domus di Serravalle, il nuovo stage agonistico con il Gran Maestro Park Young Ghil (c.n. 9° dan), Direttore Sportivo di Taekwondo Italia e San Marino, in previsione delle prossime gare internazionali, al quale seguirà un breve periodo di riposo durante l’estate, fatta eccezione per gli agonisti che continueranno la loro preparazione per le gare in calendario a settembre.

Dopo la pausa estiva, appena riprenderà l’attività, per chi volesse provare, senza alcun pericolo, l’ebbrezza di questa stupenda Arte Marziale e Sport Olimpico, il Club Taekwondo San Marino, nelle sue due palestre di Fonte dell’Ovo in Città e Serravalle Sport Domus, mette a disposizione i suoi Maestri, tutti diplomati e riconosciuti ufficialmente dalla WT (World Taekwondo Federation).>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: Le medaglie del San Marino

Team ad Ancona 2023