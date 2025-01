TAEKWONDO SAN MARINO. ALESSANDRO GIOVAGNOLI ALL’AUSTRIAN OPEN YOUTH 2025

Dopo un 2024 che ci ha regalato la bellezza di 25 medaglie ottenute da tutti il nostro team agonistico, che complessivamente vanta 331 trofei, ecco la prima gara internazionale dell’anno in corso per i ragazzi del Taekwondo San Marino: l’Austrian Open Youth 2025 a Vienna (AUT) dei prossimi 31/01-02/02/2025.

A rappresentare i colori bianco-azzurri, accompagnato dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), ci sarà il nostro giovane cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup -65 kg), che si presenta alla gara austriaca con un palmares di tutto rispetto.

Nel solo 2024, su 7 gare, ha conquistato 5 ori (Insubria Cup – Torneo Lions Cup Kyorugi – Interregionale FITA Marche – Interregionale FITA Tuscany – 15^ Junior Cup) ed 1 argento ai Campionati Italiani Cadetti di Torino, dopo essere stato ad un passo dal podio all’European Taekwondo Cadets Championships (E-2) di Tirana (ALB) dello scorso novembre, dove ha ottenuto 6,048 punti che lo hanno fatto salire al n. 20 del ranking europeo di categoria.

Quindi per il più giovane del team agonistico (14 anni e 4 mesi solamente, essendo nato a settembre 2010) l’opportunità di cogliere altre soddisfazioni, tenendo conto però, che si troverà di fronte ai migliori ed agguerriti antagonisti europei.

È opportuno far presente che, in questi giorni e fino alla fine di febbraio, per l’iniziativa “Giochiamo allo Sport 2025” ospitata dai 20 plessi delle Scuole Elementari di San Marino, ci saranno Maestri a disposizione dei ragazzi per provare, senza alcun pericolo, questa meravigliosa Arte Marziale.

Nel frattempo, il resto degli agonisti e non solo (piccoli, principianti ed amatori), con l’aiuto fondamentale degli altri Maestri rimasti in patria, continuano la loro preparazione per le sfide del futuro nelle nostre due scuole (dojang) di San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)