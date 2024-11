TAEKWONDO SAN MARINO. ALESSANDRO GIOVAGNOLI ALL’EUROPEO CADETTI E 7 BIANCO-AZZURRI AI MALTA INVITATIONAL GAMES 2024

<< Siamo ormai giunti all’ultima parte di un’annata agonistica veramente significativa per tutto il Club Taekwondo San Marino e mancano ancora cinque gare per completare quest’anno solare che ha visto vincere la bellezza di 20 medaglie complessive (6 ori, 6 argenti e 8 bronzi) e 324 trofei in totale conquistati dai ragazzi e ragazze nella specialità Taekwondo combattimento: (94 ori) – (103 argenti) – (123 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Le due competizioni internazionali si svolgeranno in contemporanea, dall’08 al 10 novembre: l’European Cadets Championships 2024, a Tirana in Albania (E-2) con Alessandro Giovagnoli (1° kup – cintura rosso nera) con all’angolo il Coach della nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan) e la seconda nell’isola di Malta dove andranno in scena gli Invitational Games 2024 che vedranno protagonisti ben 7 atleti guidati sull’ottagono di gara dal 2° Coach nazionale Maestro Michele Ceccaroni (4° dan).

Saranno i senior: Stefano Crescentini (c.n. 2° dan -68 kg), Samuel Tarini (c.n. 2° dan -74 kg), Matthieu Mougeot (2° kup +87 Kg) e Michele Mezzanotte (4° kup -68 kg), mentre per gli junior le 3 cinture nere 1^ poom Thomas Albani (-48 kg), Federico Amati (-55 kg) e Achille Tentoni (-55 kg).

Ancora due bellissime trasferte che vedranno schierati il vice Campione d’Italia Categoria Cadetti (Giovagnoli) nella terra delle aquile per scalare l’olimpo europeo e gli altri nostri migliori agonisti nell’isola al centro del Mediterraneo.

I nostri atleti, che continuano ad allenarsi con tanta cura e dedizione, proveranno a dare il meglio di loro stessi in questi due prestigiosi tornei, dove saranno presenti i migliori agonisti europei delle rispettive categorie.

Poi, da qui a fine anno: il 23-25/11 il Bosnia Herzegovina Open G-1 a Sarajevo (per cadetti, junior, senior), seguito il 30/11-01/12 dai Campionati Italiani Senior Cinture Nere 2024 a Napoli ed infine la Junior Cup a Savona il 14-15/12/2024. Poi, per tutti, le meritate vacanze natalizie.

Nel frattempo gli altri Maestri del Club, tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation) e dal Kukkiwon (Taekwondo Accademy), aspettano grandi e piccoli (a partire dai 5 anni compiuti) nelle due palestre (dojang) di San Marino Città (Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, per un assaggio gratuito di questa stupenda arte marziale e sport olimpico. >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto 1: il Maestro Secondo BERNARDI (6° dan)

Alessandro Giovagnoli (1° kup)

Foto 2: il Maestro Michele Ceccaroni (4° dan)

con il team sammarinese a Malta 2024