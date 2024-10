Taekwondo San Marino. Alessandro Giovagnoli oro, Federico Amati bronzo al 12° Tuscany Open 2024

Ancora una splendida medaglia d’oro quella appena conquistata, sabato 12 ottobre 2024, da Alessandro Giovagnoli (1° kup Cadetti cat. +65 kg), seguito all’angolo di gara dal Coach Michele Ceccaroni (4° dan).

Il nostro giovanissimo bianco-azzurro (14 anni appena compiuti) sbanca ancora una volta al Palasport Estra “Mario D’Agata” dove si è svolta la 12^ edizione del Tuscany Open di combattimento con iscritti 880 atleti provenienti da tutta Italia. Per lui nel solo 2024, un percorso di cinque gare, con performances di tutto rispetto, quattro ori e un argento conquistati: Insubria Cup 2024 a Busto Arsizio (VA) il 03-04/02/2024, oro, Campionati Italiani assoluti Cadetti 2024 a Torino (TO) l’11-12/02/2024, argento, Torneo Lions Cup Kyorugi 2024 a Jesolo (VE) del 09-10/03/2024, oro, Interregionale FITA Marche 2024 ad Ancona (AN) 11-12/05/2024, oro, Interregionale FITA Tuscany 2024 ad Arezzo (AR) il 12-13/10/2024, ancora oro.

Nella gara toscana ha incontrato in semifinale Claudio Augusto Elia vincendo entrambi i round per 6 a 0 e 9 a 3, poi in finale contro Diego Cartuccia bissa il risultato vincendo entrambe le riprese per 13 a 7 e 7 a 1, dimostrando capacità e determinazione che sono di ottimo auspicio in vista degli imminenti European Cadets Championships a Tirana (ALB) dell’08-10/11/2024.

Poi, nel pomeriggio, è arrivato il momento del sedicenne Federico Amati (1^ poom Junior cat. -55 kg) che nei 16mi incontra il veronese M. Longo battendolo per 2 round a 1 (8-5) (5-12) (5-2) volando così ai quarti, dove si conferma con un secondo 2 a 1 contro il toscano L. Razzoli (10-7) (0-12) (16-10) ed è in semifinale. In questa ultima se la vede con l’idolo di casa perdendo i due round per 6-7 e 5-14, ma conquista comunque un bellissimo bronzo.

Ancora una volta un risultato di prestigio per gli atleti e per il Club Taekwondo San Marino con tutti i suoi Maestri ed Allievi, che incrementano il bottino complessivo a 324 trofei: 94 ori, 103 argenti, 123 bronzi + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Da qui a fine anno ci saranno nuove competizioni che vedranno impegnati i biancoazzurri:

– 08-10/11 – Malta Games G-1 (junior, senior);

– 08-10/11 – European Cadets Championships a Tirana (ALB);

– 23-24/11 – Piemonte – 5° Torneo Tkd Torino Royal Cup 2024 (kids, cadetti, junior, senior) o

– 23-25/11 – Bosnia and Herzegovina Open G-1, Sarajevo (cadetti, junior, senior);

– 30/11-01/12 – Campionati Italiani Senior Cinture Nere 2024 (senior).

Tutti gli altri insegnanti, sono impegnati nei corsi per agonisti, piccoli ed amatori, nelle due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, e sono a completa disposizione per chi volesse provare, senza alcun pericolo, l’ebbrezza del Taekwondo.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan) – Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.

Foto: il San Marino Team al Tuscany Open 2024 ad Arezzo (AR). Da sx: il Coach Michele Ceccaroni (4° dan), Alessandro Giovagnoli (1° kup Cadetti cat. +65 kg) (oro), Federico Amati (1^ poom Junior cat. -55 kg) (bronzo)