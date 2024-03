TAEKWONDO SAN MARINO. EUROPEAN QUALIFICATION TOURNAMENT FOR PARIS 2024 OLYMPIC GAMES SOFIA (BUL)

Sfuma, al momento, l’occasione per accedere direttamente alla prossima Olimpiade di Parigi 2024 per i nostri due atleti Stefano Crescentini (2° dan cat. -80 kg) e Samuel Tarini (2° dan -68 kg). che non hanno superato l’European Qualification Tournament for Paris 2024 Olympic Games disputato a Sofia (BUL) dall’08 al 10/03/2024 scorsi.

I nostri bianco-azzurri non sono riusciti a superare l’ostacolo diretto, poiché hanno incontrato, sulla loro strada, antagonisti di altissimo livello internazionale.

Ha iniziato sabato 09, nei 16mi di finale, Stefano Crescentini contro il cipriota Evangelos Charalambous perdendo 0 a 2 contro un atleta che poi ha dovuto lasciare il passo alla testa di serie n.1, il serbo Stefan Takov, un ostacolo insuperabile.

Domenica 10, sempre nei 16mi di finale, è stato il turno di Samuel Tarini contro l’irlandese Leroy Nsilu Dilandu. Anche qui un risultato finale di 0 a 2 a favore dell’avversario, dove il nostro atleta, ha disputato un buon match, (dimostrato dal fatto che, nella prima fase del round d’esordio, vinceva per 4 a 2), poi l’irlandese, rapidissimo nel clinch, è riuscito ad entrare più volte nella guardia di Samuel portando l’incontro dalla sua parte.

Comunque bravo il giovanissimo sammarinese che anche oggi ha dimostrato di poter gareggiare, alla pari, a quasi 18 anni (li compirà domani) per un pass olimpico che non tarderà ad arrivare.

Nulla è perduto per sognare Parigi 2024, poiché resta attiva la possibilità di una wild card, che sono solo 10 in tutto il mondo (2 per ogni continente) già richiesta al CIO dal nostro Comitato Olimpico, per i risultati sin qui raggiunti dai nostri ragazzi.

Intanto proseguiremo con altre gare per non trovarci impreparati: ad aprile (23-24/04/2024) i nostri saranno all’European Small Countries Championships 2024 di Tallinn (EST), poi a maggio (10-12/05/2024) all’European Senior Championships 2024 (G-4) di Belgrado (SER) e il 30-31/05 all’Argentina Open World Taekwondo (G-2). Infine il 29 e 30/06/2024 a San Marino ci sarà l’Open 2024 al Multieventi Sport Domus di Serravalle (RSM) con 500 atleti internazionali junior e senior.

Un bel programma, che esalta tutto il movimento del Taekwondo San Marino ed offre a tutti la possibilità di provare, senza alcun pericolo, la nostra arte marziale e sport olimpico, nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, dove i Maestri vi aspettano.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: i nostri due atleti

alla gara di Sofia (BUL)