Talamello. Incidente in Via degli Archi: Uomo di 50 anni in gravi condizioni dopo una caduta

Un uomo di circa 50 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre camminava lungo la Via degli Archi, la strada che collega Novafeltria a Talamello. L’episodio si è verificato questa mattina, lunedì 13 gennaio, intorno alle 10.45, e ha avuto come conseguenza un grave trauma cranico per il pedone, le cui generalità non sono state rese note.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto in una stradina sottostante alla via principale. I Carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto per chiarire le circostanze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Verde di Novafeltria, che ha utilizzato sia un’ambulanza che un’auto medica. Data la gravità della situazione, è stata allertata anche un’eliambulanza, che ha effettuato un atterraggio a Torricella per facilitare il trasporto del ferito.

L’uomo è stato successivamente ricoverato presso l’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità, dove è attualmente sotto osservazione. Le autorità competenti continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti.