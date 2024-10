Tassinari (FI) “Vicini a popolazione E-R”

“Il maltempo che sta investendo l’Emilia-Romagna, in particolar modo la zona di Bologna e della sua provincia e’ preoccupante.

Insieme al ministro Bernini e al viceministro Valentini, siamo in contatto con la Prefettura di Bologna per avere un costante quadro della situazione della città in cui sono caduti in poche ore circa 165 millimetri di pioggia e i corsi d’acqua sono ai limiti degli argini.

Ma anche in altre parti della regione si registrano problematiche legate alla gran quantità di pioggia che sta cadendo in queste ore. Siamo vicini a tutta la popolazione della nostra regione e ci attiveremo in tutte le sedi per velocizzare, appena le condizioni del tempo lo permetteranno, le richieste e le procedure per riportare il territorio alla vita normale”.

Lo dichiara in una nota la deputata e presidente del coordinamento di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.