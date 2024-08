Tavullia. Fermati tre albanesi dopo l’omicidio di un albanese di 38 anni

Dopo l’aggressione di ieri a Tavullia (Pesaro Urbino) in cui un 38enne albanese è stato accoltellato e ucciso, e altre persone sono rimaste ferite, sono tre le persone, di origine albanese, fermate come indiziate di delitto: per due uomini provenienti da Riccione l’accusa è di lesioni gravi, mentre per un altro, residente a Tavullia, l’ipotesi di reato è di omicidio.

Ad eseguire queste misure sono stati i carabinieri delle Compagnie di Pesaro e Riccione, unitamente ai colleghi del Nucleo Investigativo presso il Comando Provinciale di Pesaro Urbino.

Le indagini dei carabinieri hanno accertato che il 38enne accoltellato era stato trasportato da due suoi connazionali in auto al pronto soccorso di Cattolica e vi è giunto già morto.

L’uomo aveva avuto una accesa discussione con i componenti di un nucleo familiare residente a Tavullia, anch’esso composto da albanesi.