TEAKWONDO SAN MARINO. GIOVAGNOLI 20° NEL RANKING EUROPEO CADETTI 4 BRONZI AI MALTA INVITATIONAL GAMES 2024

<< Un altro bellissimo fine settimana, quello dall’08 al 10 novembre, che ha visto i giovani atleti del Taekwondo San Marino impegnati nelle due trasferte internazionali svoltesi in contemporanea: l’European Cadets Championships 2024, a Tirana in Albania (E-2) con Alessandro Giovagnoli (1° kup – cintura rosso nera +65 kg) con all’angolo il Coach della nazionale Maestro Secondo Bernardi (6° dan) e la seconda nell’isola di Malta dove si sono celebrati gli Invitational Games 2024 con ben 5 dei 7 atleti iscritti, guidati dal 2° Coach nazionale M.ro Michele Ceccaroni (4° dan), dopo il forfait degli junior 1^ poom Thomas Albani (-48 kg) per malattia e Federico Amati (-59 kg) per un infortunio alla mano.

Quindi, a Malta, per gli junior ha combattuto il solo Achille Tentoni (-55 kg 1^ poom) vincendo l’incontro dei 4ti di finale per 2 a 0 contro l’andorrano Guillet Babot, poi approdato alla semifinale, purtroppo, ha perso con l’estone Lars Lucas Liiu, aggiungendo comunque al suo curriculum un meritatissimo bronzo e soprattutto 11,05 punti nel ranking europeo che lo collocano al 67° posto, dopo aver scalato 10 posizioni.

Nel pomeriggio a Tirana è toccato al vice campione italiano Alessandro Giovagnoli che ha stravinto ai 16mi per 2 a 0 (21-8 e 18-12) contro il montenegrino Danilo Vujosevic, poi agli 8vi ha messo veramente in difficoltà il n. 1 del ranking europeo (poi vincitore finale di categoria) il lettone Eduards Tsybulia, alto 1,95, perdendo di un soffio. Nonostante ciò ha in ogni caso conquistato 6,048 punti nel ranking continentale che lo colloca così al 20° posto. È la prima volta in assoluto che un atleta sammarinese di arti marziali raggiunge una così alta posizione a livello europeo!

Domenica 10 sono scesi sull’ottagono di gara maltese i senior: Michele Mezzanotte (4° kup -74 kg), Stefano Crescentini (c.n. 2° dan -74 kg), Samuel Tarini (c.n. 2° dan -74 kg) e Matthieu Mougeot (2° kup +87 Kg). Il primo (Mezzanotte) perde al primo incontro (0 a 2) con il maltese Mejia, mentre Crescentini vince il primo (2 a 0) e perde il secondo (0 a 2), così come Tarini, mentre Mougeot è costretto all’abbandono, pur essendo in vantaggio, per un colpo fortuito al naso che lo estromette dalla competizione. Complessivamente vengono, ad ogni modo, aggiunte altre 3 medaglie di bronzo. Per Crescentini e Tarini 3,60 punti e n. 66 del ranking europeo!

Quindi, in quest’anno solare, gli atleti del Taekwondo San Marino hanno vinto la bellezza di 24 medaglie complessive (6 ori, 6 argenti e 12 bronzi) e 328 trofei in totale conquistati: (94 ori) – (103 argenti) – (127 bronzi) + 4 Coppe di squadra (1^- 3^+ 3^ – 4^ class.).

Da qui a fine anno le altre gare: il 23-25/11 il Bosnia Herzegovina Open G-1 a Sarajevo, seguito il 30/11-01/12 dai Campionati Italiani Senior Cinture Nere 2024 a Napoli ed infine la Junior Cup a Savona il 14-15/12/2024. Poi, per tutti, finalmente le ambite vacanze natalizie.

Gli altri Maestri del Club, intanto, aspettano grandi e piccoli (a partire dai 5 anni compiuti) nelle due palestre (dojang) di San Marino Città (Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”, per incontrare gratuitamente questa stupenda arte marziale e sport olimpico. >>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto 1: il Maestro Secondo BERNARDI (6° dan)

Alessandro Giovagnoli (1° kup)

Foto 2: il Maestro Michele Ceccaroni (4° dan)

con le medaglie di Malta 2024