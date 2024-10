TEATRO PAZZINI VERUCCHIO STAGIONE 2024-25. Dal 22 novembre 2024 al 10 maggio 2025, undici appuntamenti tra prosa, comicità, musica e teatro contemporaneo animeranno la nuova stagione del Teatro Pazzini.

Si inaugura con Filippo Graziani che omaggia il padre Ivan con Per gli amici tour e il tradizionale concerto Gospel del Florida Fellowship Super Choir. Sul fronte della prosa, Giuseppe Tantillo porta in scena Bianco, mentre Roberto Mercadini riflette sulla nostra connessione con la terra in Noi siamo il suolo, noi siamo la terra. La comicità vede protagonisti Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con Prove Apertissime, insieme a Chiara Becchimanzi con Principesse e sfumature.

Grande spazio ai giovani talenti con il progetto NEXTGEN e il Festival LOCOMIX, che chiuderà la stagione con una sfida tra comici emergenti.

Verucchio, 11 ottobre 2024 – Il nuovo cartellone del Teatro Pazzini ci traghetterà dall’autunno 2024 alla primavera 2025. Una stagione capace di raccontare con acuta leggerezza il nostro tempo. In scena nomi del panorama nazionale e internazionale.

La Compagnia Fratelli di Taglia, che ne cura la direzione artistica per l’ottava stagione, continua nel suo impegno di rilanciare il ruolo attivo del palcoscenico malatestiano nello sviluppo della Rete Teatrale Valmarecchia e come richiamo per un turismo culturale.

Il Teatro E. Pazzini di Verucchio riapre la stagione 2024-2025 con soddisfazione dell’amministrazione comunale che vede nella stagione proposta un’ampia offerta di appuntamenti. – dichiara l’Assessore alla Cultura Maria Antonietta Pazzini.

Il teatro a Verucchio è sempre stato il fulcro della vita cittadina fin dai primi del 1700 quando nella rocca Malatestiana fu fondato un teatro stabile. La sua rinascita negli anni novanta, fortemente voluta dagli abitanti che hanno contribuito alla sua ricostruzione, rappresenta una fonte di orgoglio per la comunità che vede nel teatro un luogo di aggregazione importante e di richiamo turistico per la vallata.

Dal 22 novembre 2024 al 10 maggio 2025 undici appuntamenti tra prosa/contemporaneo, comico d’autore, concerti e teatro di narrazione.

I primi due appuntamenti saranno due concerti. Si inaugura la stagione con Filippo Graziani e il suo ultimo progetto: Filippo Graziani canta Ivan – “Per gli amici Tour” – acustico, un tour che celebra l’eredità di suo padre, Ivan Graziani, leggenda della musica italiana. Seguirà il tradizionale appuntamento natalizio con l’autentico Gospel americano, Il Coro Gospel Florida Fellowship Super Choir.

La prosa con BIANCO diretto e interpretato da Giuseppe Tantilloinsieme a Valentina Carli.

La narrazione di Roberto Mercadini che porterà sul palco del Pazzini, Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo per una cittadinanza planetaria.

Per la categoria comico d’autore saliranno sul palco due veri fuoriclasse della comicità italiana: Corrado Nuzzo e Maria Di Biase con Prove Apertissime.

Altro spettacolo comico d’autore sarà Principesse e sfumature portato in scena da Chiara Becchimanzi.

Sempre spazio dedicato ai giovani e alle nuove drammaturgie: due appuntamenti con la prosa contemporanea di NEXTGEN in collaborazione con ATER Fondazione e AGIS Lombardia. Compagnia LAB121 presenta L’eterno marito tratto da: L’eterno marito di Fedor Dostoevskij di Davide Carnevali con Francesco Villano e Ciro Masella per la regia di Claudio Autelli. Compagnia Eco di Fondo porta sul palco Piccole apocalissi, di Fabio Banfo e Giacomo Ferraù che ne curano anche la regia, con Fabio Banfo, Federica Carra, Giacomo Ferraù, Rossella Guidotti, Ermanno Pingitore. Chiude la stagione il Festival per comici emergenti LOCOMIX. Due serate di selezioni degli otto comici che accederanno alla finale di San Marino. Si esibiranno numerosi comici provenienti da tutt’Italia. Le serate saranno accompagnate da musica dal vivo con il duo Beati Precari.

IL CARTELLONE:

Inizio spettacoli ore: 21.15

Concerti:

Venerdì 22 novembre 2024 inaugura la stagione del Pazzini Filippo Graziani che si appresta a toccare le corde più intime del cuore con il suo ultimo progetto: FILIPPO GRAZIANI CANTA IVAN – “Per gli amici Tour“- acustico. Un tour che celebra l’eredità di suo padre, leggenda della musica italiana. Una celebrazione della vita e dell’arte di Ivan Graziani, un’esperienza musicale che unisce i classici senza tempo, a nuovi brani. Sul palco Filippo Graziani chitarra e voce, Massimo Marches chitarra e cori e Francesco Cardelli basso e cori.

Giovedì 19 dicembre 2024 in scena il tradizionale CONCERTO GOSPEL degli auguri. Direttamente da oltre oceano arrivano i Florida Fellowship Super Choir, sotto la guida del loro fondatore e direttore esecutivo, Corey Edwards. Arriveranno in Europa e si esibiranno sui più prestigiosi palchi italiani.

Sabato 18 gennaio il concerto Tributo a GENESIS dei virtuosi Dusk E-B@nd. Piu’ di 100 concerti suonati in ogni parte d’Italia, fra cui uno con la partecipazione di Rachel Z (ex tastierista di Peter Gabriel) e uno assieme a Le Orme, hanno contribuito ad aumentare la conoscenza e l’apprezzamento del gruppo presso l’ambiente della musica prog. Il repertorio che verrà proposto in occasione del concerto, sarà perfettamente bilanciato fra i brani del periodo “Peter Gabriel” e quelli post uscita Gabriel quando la Band Inglese è passata sotto la ”gestione” di Phil Collins.

Prosa/contemporaneo

Sabato 15 marzo 2025 Giuseppe Tantillo presenta il suo nuovo spettacolo dove ne cura il testo e la regia. Insieme a Valentina Carli portano in scena BIANCO. Lo spettacolo affronta in tono leggero, da commedia, il tema del tempo e di come la malattia ne modifichi la percezione. Come tutte le opere che non si prefiggono come fine unico il puro intrattenimento, cerca (invano) di trovare un senso alla nostra presenza su questo pianeta.

Teatro narrazione:

Sabato 22 marzo 2025 sarà la volta di Roberto Mercadini, che ci parlerà di un’urgenza che riguarda tutti noi e la sopravvivenza del nostro pianeta. NOI SIAMO IL SUOLO, NOI SIAMO LA TERRA –Monologo per una cittadinanza planetaria. Paradossi, personaggi stralunati, storie comiche e spiazzanti. Un monologo in apparenza visionario, ma basato su dati rigorosamente scientifici: per riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia, su cosa sia un ecosistema Perché forse le cose che sembrano più lontane, in realtà, si toccano. E ciò che è più urgente si può dire e capire ridendo.

Comico d’autore:

Domenica 09 marzo 2025 Corrado Nuzzo e Maria di Biaseporteranno sul palco del Pazzini le loro PROVE APERTISSIME! Una esibizione essenziale, confidenziale ed estemporanea che ha più il sapore dell’happening che quello di uno vero e proprio show. Una stand up a due caratterizzata dall’improvvisazione e soprattutto dalla partecipazione attiva del pubblico che può disturbare, fare domande, addormentarsi o addirittura andarsene.

Sabato 01 febbraio 2025 salirà sul palco Chiara Becchimanzi con una produzione di Compagnia Teatrale Valdrata. PRINICIPESSE E SFUMATURE Lei, lui e noialtre con la voce fuoricampo di Beatrice Burgo. E’ il diario di una psicoterapia tragicomica, che propone uno sguardo piccante, sincero, acuto, femminile e soprattutto esilarante sui cliché di genere (e non solo). Un ragionamento sincero e sentito, in grande rapporto con il pubblico, durante il quale il percorso è più importante del traguardo.

Prosa/contemporaneo NEXTGEN

Sabato 10 maggio 2025 Compagnia LAB121 presenta L’ETERNO MARITO tratto da: L’eterno marito di Fedor Dostoevskij, di Davide Carnevali con Francesco Villano e Ciro Masella regia di Claudio Autelli. La commedia mantiene un’aderenza con la contemporaneità proprio trattando di due uomini qualsiasi che si trovano a combattere con la paura di non essere all’altezza dalla società, dal giudizio altrui e ancor di più dal loro stesso giudizio nei propri confronti.

Sabato 3 maggio 2025 la Compagnia Eco di Fondo porta sul palco PICCOLE APOCALISSI, di Fabio Banfo e Giacomo Ferraù che ne curano anche la regia, con Fabio Banfo, Federica Carra, Giacomo Ferraù, Rossella Guidotti, Ermanno Pingitore. Nel 1977 un piccolo gruppo di esseri umani decide di mandare nello spazio un messaggio. Un disco contenente una selezione di musiche, immagini, suoni, per far sapere agli alieni chi siamo, come siamo fatti, e quali sono le potenzialità della nostra specie: la nostra essenza per far loro conoscere la vita variegata e ricchissima che abita il nostro pianeta. Questo spettacolo racconta di quanto sia stato difficile scegliere che cosa mettere nel piccolo spazio di un disco per raccontare chi siamo. E voi, se doveste salvare qualcosa delle vostre vite, che cosa scegliereste di salvare?

Sabato 5 aprile e Sabato 12 aprile tornano le selezioni diLOCOMIX Festival per Comici Emergenti. Sul palcoscenico del Teatro Pazzini a Verucchio si esibiranno numerosi comici provenienti da tutt’Italia, pronti a far divertire il pubblico presente, che al termine dell’esibizione sarà chiamato a votare il comico che più ha gradito, decretando il vincitore della serata. una giuria di esperti sceglierà 4 finalisti a serata, che si esibiranno nella finale al Teatro Concordia di San Marino. Presentatori delle serate di selezioni: Daniele Dainelli della compagnia Fratelli di Taglia e Ettore Mularoni dell’Associazione Locomotiva di San Marino. Le serate saranno accompagnate da musica dal vivo con il duo Beati Precari – Massimo Modula e Giacomo De Paoli.

PREZZI, ABBONAMENTI, PREVENDITA ON LINE

Prezzi calmierati con riduzione speciale di 2 euro sul biglietto intero per under 25, over 65, soci Arci e youngERcard.

Abbonamenti:

10 spettacoli (escluso concerto Tributo Genesis) Intero € 120 | ridotto € 105

8 spettacoli (esclusi i concerti) Intero | €90 ridotto € 75

Per informazioni e prenotazioni tel. 320 5769769

Prevendita online: www.liveticket.it/teatropazziniverucchio

www.fratelliditaglia/teatropazziniverucchio

facebook: Teatro Eugenio Pazzini Verucchio

instagram: Teatro Pazzini Verucchio

Mail: teatropazziniverucchio@gmail.com

Teatro Pazzini Verucchio via S. Francesco n. 12 Verucchio (Rimini)