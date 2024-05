Temporali in Romagna e grandine a San Marino … di Meteo Roby

Temporali oggi che danno il via ad una settimana che sarà spesso instabile, in giornata diversi nuclei hanno prodotto anche grandine in Romagna con anche molta pioggia in aree circoscritte. Gli accumuli più ingenti di oggi rilevati dalle stazioni sono: Villafranca di Forlì 43mm, San Marino RSM 28mm e Pieve Cesato 21mm.