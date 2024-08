Temporali locali con rischio di intense piogge e raffiche di vento. Peggioramento previsto tra sabato e domenica … di Meteo Roby

La depressione n. 3 collegata alla blanda circolazione ciclonica continuerà a veicolare flussi umidi localmente instabili favorevoli di sistemi temporaleschi a scarsa mobilità, in attesa di un cambio radicale di scena che arriverà tra sabato notte e domenica, con una perturbazione nord atlantica più organizzata (la n.4).

Per cui, con maggior probabilità nel tardo pomeriggio odierno (sab 17) sarà favorita la convenzione che si svilupperà dalle zone appenniche verso pianure e coste anche delle nostre aree di appartenenza.

Sebbene non si preveda una forzante significativa per la giornata in questione, motivo per il quale sussiste una generale incertezza sull’intensità e la distribuzione dei fenomeni, c’è da tenere in considerazione la formazione di celle temporalesche singole che possano produrre intense piogge concentrate e raffiche di vento lineari. Queste ultime con un rischio più contenuto, ma comunque presente.

Seguiranno eventuali aggiornamenti anche per i prossimi giorni.

*Roberto Nanni*