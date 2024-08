TENNIS. ATP CINCINNATI, TIAFOE BATTUTO IN 2 SET: È TRIONFO SINNER. Le prime dichiarazioni

Jannik Sinner ha conquistato il titolo del Cincinnati Open 2024, sconfiggendo Frances Tiafoe in una finale dominata 7-6(4), 6-2. Questa vittoria segna il terzo titolo Masters 1000 della carriera di Sinner e il secondo della stagione, consolidando la sua posizione come numero uno al mondo e rendendolo uno dei favoriti per l’imminente US Open.

Dopo la partita, Sinner ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, sottolineando quanto sia stata mentalmente impegnativa la settimana: “È stata una settimana molto difficile, sono molto contento del livello di gioco, soprattutto nei momenti importanti”. Nonostante abbia lottato con alcuni problemi fisici, incluso un infortunio all’anca che lo ha limitato durante il primo set, Sinner ha dimostrato grande resilienza, riuscendo a prevalere su un avversario forte come Tiafoe.

“È stata una settimana molto difficile– sono state le sue parole a fine match– una settimana dura. Sono molto contento della partita di oggi”. Sinner ha vinto il torneo nonostante non fosse al massimo della forma, a causa anche di problemi all’anca.

“È stata molto dura mentalmente. Ho fatto una corsa incredibile qui, e ho cercato di fare del mio meglio oggi. Entrambi eravamo abbastanza stanchi” ha spiegato. Sottolineando anche che “entrambi sentivamo molta tensione, ma sono molto contento del livello con cui ho giocato oggi, soprattutto nei momenti importanti”.

Con questa vittoria, l’italiano ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di leader mondiale e si prepara ad affrontare il prossimo Slam con grande fiducia?

Guardando avanti, Sinner ha dichiarato che ora l’obiettivo principale è recuperare in vista degli US Open: “È importante recuperare e arrivare pronti per New York”.