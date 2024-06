Tennis San Marino. Borgo Maggiore fa il bis e conquista la seconda edizione dell’Open dei Castelli. Battuto in finale di misura (3-2) il team di Acquaviva

SAN MARINO. Borgo Maggiore si conferma campione nell’Open dei Castelli, una manifestazione che ha tenuto banco nelle ultime settimane sul Titano, giunta quest’anno alla seconda edizione. E come nella prima edizione Borgo Maggiore ha sconfitto Acquaviva nella sfida finale. Ma se l’anno scorso il confronto è stato vinto facilmente da Borgo Maggiore per 4-1, con il match già indirizzato dopo i primi incontri (subito 3-0 per Borgo), quest’anno c’è stato molto più equilibrio, con Borgo che ha prevalso per 3-2 solo al doppio finale, dopo aver conquistato il singolare femminile e l’Over.

Le premiazioni si sono svolte sabato scorso, al termine degli incontri, e sono state effettuate dal presidente del San Marino Tennis Club, Mauro Chiaruzzi. Alla premiazione è intervenuta anche il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini. Il premio è stato realizzato da Giuseppe Pelliccioni.

Questi i parziali: singolare Over Luciano Zonzini b. Lino Masi 6-3, 6-1. Singolare femminile: Francesca Sistu b. Lucia Tamagnini 6-0, 6-0. Singolare maschile: Leonardo Bartoletti-Gian Nicola Lonfernini 6-3, 6-2. Singolare Under: Marco Fantini b. Giacomo Rosa 6-4, 7-5. Doppio: Viola Moretti-Gian Nicola Lonfernini b. Emanuel Vannucci-Nicolò Bollini 6-3, 6-4.