Tennis San Marino. W35 Santa Margherita di Pula: semaforo rosso per Alletti nelle qualificazioni

Silvia Aletti ha preso parte al tabellone di qualificazione del W35 di Santa Margherita di Pula, torneo con montepremi 25.000 dollari in svolgimento sui campi in terra rossa del Fortevillage, in Sardegna.

L’atleta sammarinese, in tabellone grazie ad una wild card, ha affrontato al primo turno Martina Spigarelli, ex 540 del ranking WTA e lo scorso anno all’ottavo posto del ranking ITF, cedendo per 6-1 6-0.

Al via delle ‘quali’ anche Sandy Mamini, sconfitta al tie-break da Giulia Alessia Monteleone (6-2 1-6 10-4 il risultato).

Ad accompagnare le due atlete c’era il tecnico federale Alice Balducci.

Federazione Sammarinese Tennis