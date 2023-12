Tennis tavolo. Open di Finlandia Kisakallio. Trofeo Transalpino. Mediterranean Cup San Marino

Week end storico quello appena concluso per i pongisti sammarinesi che sarà ricordato a lungo; in Finlandia nel Centro Olimpico di Kisakallio si sono disputati i Finland Open con le grandi prestazioni di Mattias Mongiusti che arriva secondo negli under 21 e addirittura quarto nel torneo seniores, sicuramente entra nella storia, è il miglior risultato di un pongista sammarinese in un Open Internazionale, il compagno di nazionale Federico Giardi si piazza al sedicesimo posto, a San Marino negli stessi giorni grande successo organizzativo e sportivo per la federazione sammarinese tennistavolo nel Trofeo Transalpino e Coppa del Mediterraneo che si è disputata al Multieventi, con 10 nazioni partecipanti più 17 rappresentative regionali, il miglior risultato è di Pietro Bologna nel singolo maschile dopo quattro vittorie consecutive si ferma nei quarti di finale ad un passo dal podio sconfitto dallo spagnolo Mendez testa di serie n. 1, il compagno di team Loris Ceccoli con tre vittorie esce negli ottavi di finale sconfitto da Andreoli testa di serie n. 2, nel mix team San Marino partecipa con Loris Ceccoli, Pietro Bologna ed Alice Borsani e si piazza al 10 posto su 27 squadre battuto solo dai vice campioni dell’inghilterra e dalla Spagna.

Podio under 21 Kisakallio