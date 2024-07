Tennis tavolo. Ottimo piazzamento per il team Under 15 di San Marino ai Campionati Europei Giovanili

Il team di San Marino under 15 composto da Bologna Pietro e Loris Ceccoli guidato dal coach Claudio Stefanelli è rientrato mercoledì 17 luglio dalla Svezia dove ha partecipato ai Campionati Europei Giovanili a squadre che si sono disputati a Malmoe, è stata una settimana molto impegnativa per il team sammarinese con ben otto incontri disputati, grazie alle vittorie su Estonia 3:2, Malta 3:1, Lettonia 3:1, si sono piazzati al 33 simo posto lasciandosi dietro in classifica nell’ordine Lettonia, Cipro, Estonia, Islanda, Malta, un bellissimo risultato considerando l’età dei due giovani pongisti sammarinesi appena tredicenni che possono partecipare ancora nelle prossime due edizioni nella stessa categoria under 15.