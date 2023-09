E’ partita la nuova stagione agonistica per i giovani pongisti della Juvenes che dopo una intensa preparazione estiva il 9 e 10 settembre hanno partecipato a Terni al primo torneo nazionale giovanile, nella categoria under 11 Thomas Ceccoli si è piazzato al 18simo posto negli under 13 Pietro Bologna è stato eliminato nei primi 16 mentre Loris Ceccoli è uscito nei 32, non hanno passato il girone di qualificazione Enea Stefanelli e Sean Berardinelli.