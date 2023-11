Tennis tavolo San Marino. Quinta giornata dei campionati a squadre, bilancio in chiaro-scuro per i tre team della Juvenes

Si è giocata sabato e domenica scorsa la quinta giornata dei campionati a squadre, è un bilancio in chiaro-scuro per i tre team della Juvenes, vince solo la squadra di serie C1 che si impone a Bologna sulla Fortitudo per 5:2, con questo risultato terzo posto in classifica rafforzato a due lunghezze dalla vetta, in serie C2 Juvenes sconfitta per 5:2 ad Ascoli mentre per i giovanissimi della D2 sconfitta casalinga per 5:2 contro la capolista Fortunae Fano.

In foto team di serie C1 da sinistra Ceccoli Daniele, Vannucci Marco, Vannucci Emanuele, Tentoni Riccardo