Tensione a Novafeltria: Lite tra automobilisti sfocia in intervento di Polizia e Carabinieri

Questa mattina, martedì 14 gennaio, intorno alle 10.30, piazza Vittorio Emanuele II a Novafeltria è stata teatro di un acceso confronto tra due uomini di circa sessant’anni, culminato con l’intervento delle forze dell’ordine.

L’incidente ha avuto inizio davanti a una tabaccheria situata sotto le logge del municipio, dove un automobilista, infuriato per un parcheggio, ha iniziato a inveire contro una donna di circa quarant’anni, presente sul posto. Un secondo uomo, appartenente alla Croce Verde di Novafeltria, è intervenuto per difendere la donna, scatenando una reazione animata.

Una pattuglia della Polizia Locale, in transito nella piazza, è accorsa prontamente per sedare la situazione, seguita dall’arrivo dei Carabinieri e del personale della Croce Verde. Durante il tumulto, uno dei due uomini coinvolti si sarebbe procurato un infortunio accidentale. L’altro, che sostiene di essere stato aggredito ma di aver schivato i colpi, ha manifestato l’intenzione di procedere legalmente contro il primo automobilista, così come la donna coinvolta nella disputa.

Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’episodio e le eventuali responsabilità.