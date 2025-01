Tensione nel calcio amatoriale: Aggressione tra tifoserie a Gatteo Mare

Gatteo Mare è stata teatro di un episodio di violenza durante una partita di calcio amatoriale di Terza Categoria tra le squadre di Valverde e Cattolica. Una ventina di ultras del Cesena ha fatto irruzione sul campo armata di bastoni, bottiglie e lattine, attaccando alcuni tifosi del Rimini. La situazione ha creato panico tra gli spettatori, che si sono rapidamente dispersi. Solo un gruppo ristretto di tifosi riminesi ha tentato di reagire, portando a un confronto che è durato pochi minuti.

L’alterco si è concluso con la fuga dei partecipanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I carabinieri stanno ora analizzando i filmati dell’incidente per identificare i responsabili e valutare eventuali sanzioni, tra cui il Daspo, un divieto di accesso per gli ultrà recidivi. Fortunatamente, non si segnalano feriti né danni materiali.

Questo episodio di violenza potrebbe avere legami con tensioni preesistenti tra le due tifoserie, in particolare con un’aggressione avvenuta a Bellaria lo scorso novembre, che aveva causato feriti gravi e danni significativi. La situazione continua a destare preoccupazione tra le autorità locali e gli appassionati di calcio.