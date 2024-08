Tentano di rubare una bicicletta e aggrediscono il ristoratore intervenuto: due arresti a Rimini

Nella serata del 18 agosto, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini stranieri per violenza privata aggravata a Rimini. Intorno alle 23:00, un equipaggio della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto in Piazzale Cesare Battisti in seguito a una segnalazione di aggressione.

Il titolare di un ristorante della zona era intervenuto per difendere un giovane che stava subendo un tentativo di furto della bicicletta da parte dei due uomini. Il ristoratore, udite le grida, è uscito dal locale e si è interposto tra i malintenzionati e la vittima, permettendo al ragazzo di fuggire con la bicicletta. I due aggressori, infastiditi dall’intervento, hanno reagito con minacce e spintoni, e uno di loro ha persino tentato di colpire l’uomo con una pietra.

L’arrivo tempestivo della Polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I due individui sono stati arrestati e portati in Questura, in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata odierna.

Si ricorda che nei confronti degli arrestati vige la presunzione di innocenza fino a prova contraria.