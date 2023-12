TENTATA RAPINA: 32ENNE MAROCCHINO ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un uomo di 32 anni, di nazionalità marocchina, residente a Bologna, disoccupato e con precedenti penali, per tentata rapina e danneggiamento all’interno di un punto vendita H&M situato in via dell’Indipendenza. L’episodio è avvenuto il 27 dicembre 2023, intorno alle 19:30.

I Carabinieri sono stati informati tramite la Centrale Operativa dell’accaduto, che riguardava due dipendenti del negozio che erano stati spintonati da un cliente durante il tentativo di fuga senza pagare una felpa. L’uomo aveva anche staccato la placca antitaccheggio del capo di abbigliamento. Durante la sua fuga, ha danneggiato un distributore igienizzante del negozio, rendendolo parzialmente non funzionante.

Poiché i Carabinieri erano già presenti nella zona, a seguito di un maggior controllo del territorio dovuto alle festività natalizie e all’aumento del flusso di persone, sono intervenuti rapidamente. Sono riusciti a recuperare la merce rubata, del valore di circa 30 euro, che è stata restituita al legittimo proprietario. Nel frattempo, il presunto autore dei fatti, il 32enne marocchino, è stato arrestato e trattenuto in attesa del processo immediato.

