Tentata rapina a San Giovanni in Marignano: banda in fuga dopo un “incontro ravvicinato”

Giovedì mattina, attimi di grande tensione a San Giovanni in Marignano, dove una banda di rapinatori ha tentato di infiltrarsi in un appartamento situato nel centro del paese. I fatti si sono svolti intorno alle 8, quando i malviventi, con il volto coperto, hanno forzato una porta d’ingresso per accedere all’abitazione. Una volta dentro, si sono trovati davanti l’addetta alle pulizie, che ha reagito con un urlo di spavento.

Proprio in quel momento, è rientrata anche la padrona di casa, mettendo i ladri in una situazione imprevista. Non essendo visibilmente armati, i malviventi hanno deciso di abbandonare il colpo e sono fuggiti rapidamente. Le due donne, dopo l’accaduto, hanno subito lanciato l’allerta, portando all’intervento dei carabinieri. Le forze dell’ordine stanno ora conducendo le ricerche per identificare i responsabili di questo tentativo di furto.