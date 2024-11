Tentativo di furto in un’abitazione a San Giovanni in Marignano: banda di ladri si dà alla fuga grazie alla domestica

Ieri mattina, giovedì 7 novembre, via Roma a San Giovanni in Marignano è stata teatro di un tentativo di furto da parte di una banda di ladri. Intorno alle otto, i malviventi, presumibilmente tre in tutto, hanno forzato una porta per entrare in un’abitazione, convinti di non trovare alcuno in casa. Purtroppo per loro, hanno trovato una domestica che, messa in allerta, ha contribuito a mettere in fuga i ladri.

Dopo il rapido intervento dei Carabinieri, i responsabili del tentato furto sono riusciti a dileguarsi a bordo di un’automobile. Le autorità hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri, focalizzandosi sul modello del veicolo utilizzato nella fuga.