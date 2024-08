Termina in semifinale l’avventura di Fabio Fognini agli Internazionali di Tennis San Marino Open. FINALE tra Muller e TSENG

Termina in semifinale l’avventura di Fabio Fognini agli Internazionali di Tennis San Marino Open. Nel match clou serale il 37enne di Arma di Taggia (n.70 del ranking mondiale), primo favorito del torneo, ha ceduto per 6-2 7-5, in un’ora e tre quarti di partita, al francese Alexandre Muller (n.99 Atp), terza testa di serie.

Il 27enne di Poissy è partito forte, facendo valere la solidità del suo tennis e allungando sul 3-0 grazie al break nel secondo gioco. Fognini ha rotto il ghiaccio, salvando altre due palle-break, però poco continuo al servizio nel sesto game ha ceduto di nuovo la battuta (1-5), riuscendo a recuperare uno dei due break dopo aver annullato un set-point. Ma il servizio ha tradito ancora il vincitore di Monte-Carlo 2019 e Muller ha fatto suo il primo parziale per 6-2, con il veterano azzurro a chiedere l’intervento del fisioterapista per un problema alla caviglia sinistra.

Il livello tecnico si è alzato nel secondo set, quando un break al terzo gioco ha portato per la prima volta avanti l’ex n.9 del mondo (2-1), incitato dal pubblico sulle tribune del Centrale. Vantaggio durato pochissimo, visto che Fognini dal 40-15 si è fatto recuperare incassando di nuovo il contro-break. Altro “strappo” tricolore, consolidato per il 4-2 dopo aver salvato due palle-break, però non si è scomposto più di tanto il transalpino, che ha aperto il 2024 con i quarti nell’ATP 250 di Auckland, poi si è spinto sino agli ottavi nel Masters 1000 di Roma eliminando fra gli altri due top player come Arthur Fils e Andrey Rublev. E continuando a rimanere lucido e solido Muller ha effettuato il riaggancio (Fognini ha subito il contro-break dal 30-0 con tre errori e un gran passante di diritto in recupero del francese), con sorpasso. Sul 4-5 il ligure ha tenuto la battuta con autorità, ma non altrettanto sul 5-6, quando con uno smash in corridoio ha concesso match-point, affossando poi in rete il rovescio, che spalanca al giocatore di Poissy le porte della finale contro il cinese di Taipei Chun-Hsin Tseng.







Internazionali di Tennis San Marino Open – San Marino, San Marino

28 July – 4 August 2024

Results – Saturday, 03 August 2024

Men’s Singles – Semifinal

C. Tseng (TPE) d [2] F. Comesana (ARG) 46 61 63

[3] A. Muller (FRA) d [1] [WC] F. Fognini (ITA) 62 75

Men’s Doubles – Final

P. Nouza (CZE)/P. Rikl (CZE) d [2] T. Arribage (FRA)/O. Luz (BRA) 16 75 10-6

ORDER OF PLAY – SUNDAY, 04 AUGUST 2024

Center Court – start 8:30 PM

Singles Final – [3] Alexandre Muller (FRA) vs Chun-Hsin Tseng (TPE)