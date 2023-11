Termoli-United Riccione=0-1

TERMOLI (433):

Lombardo; Barchi, Caiazza, Sicignano (28’st Bentos), Garzia; Grossi (36’st Corcione), Scoppa, Maiorino (28’st Rinella); Hernandez, Vitiello, Gabrielli (36’st Raucci)

A disp.: Sarracino, Rodriguez, Mastrogiacomo, Allegretti, Caruso.

All.: Carnevale

UNITED RICCIONE (343): Servalli; Mesisca, Syku, Ndoj; Ramires, Tonelli, Scalini (7’st Callegaro), Pellacani (17’st Kyeremateng); Ferrara (47’st Djuric), Maio, Napolitano (30’st Pichierri).

A disp.: Bracaj, Grancara, Cagnini, Cottone, Ventola.

All.: Riolfo

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli

Ammoniti: Pellacani, Maiorino, Pantera (Coll. United Riccione)

Marcatori: 23’st Ferrara (Rig)

TERMOLI – A Termoli lo United trova l’ultima della classe. La partita si accende al quarto d’ora quando Hernandez entra in area, muove palla e calcia sicuro colpendo in pieno la traversa. Non è l’unico brivido per il Riccione che trema anche due minuti dopo quando Scalini cede palla agli avversari e fa partire il contropiede dei padroni di casa che nell’occasione sono peró imprecisi. Al 26’ Tonelli fa tutto da solo, entra in area e mette in mezzo ma intercetta Lombardo. Sulla ripartenza è invece il portiere del Riccione a superarsi quando a tu per tu con Hernandez resta in piedi e blocca la sua conclusione sicura. Nel finale di primo tempo poche emozioni, i padroni di casa non sono quasi mai pericolosi ma anche lo United Riccione fatica parecchio.

La prima azione degna di nota della ripresa nasce da una punizione di Callegaro (appena entrato) che pesca Maio ma la deviazione decisiva dell’attaccante manda la palla alta. Un minuto dopo, dall’altra parte, Vitiello pescato al centro dell’area non trova il tempo per girare a rete. Al 20’ una delle azioni più belle dello United con il solito Napolitano che scambia con Maio sulla trequarti e se ne va in area, sul traversone Lombardo respinge sui piedi di Tonelli che calcia sicuro ma trova ancora l’opposizione del portiere. Al 23’ Napolitano ancora protagonista, entra in area, viene steso ed è rigore. Ferrara dal dischetto fa 0-1.