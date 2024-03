Terrorismo, paura all’aeroporto di Fiumicino per odore acre: allarme rientrato

Paura, intorno alle 12.30 di oggi all’aeroporto internazionale di Fiumicino per alcuni turisti che, di passaggio all’interno del tunnel di collegamento Terminal 1 e 3 verso i parcheggi A, B e C, avrebbero avvertito un odore acre e conseguente fastidio alla gola.

Immediato l’intervento degli Agenti della Polaria, di Carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. In attesa delle verifiche da parte della squadra Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) sono stati indossati i dispositivi di autoprotezione in via precauzionale. Nessuna persona ha fatto ricorso alle cure mediche, il controllo della squadra Nbcr non ha rilevato sostanze nocive e tutto é tornato alla normalità.

AdnKronos