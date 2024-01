Test della patente con truffa, coinvolta anche Rimini

Dispositivi tecnologici per ricevere risposte corrette durante la prova teorica dell’esame per la patente. Per questo motivo quattro persone sono state denunciate e altre dodici, tra cui alcuni a Rimini, dovranno ripetere la prova.

Le indagini, iniziate nel 2022, hanno rivelato che due cittadini pachistani avevano accesso a microtelecamere e auricolari per ricevere risposte corrette da un suggeritore esterno. Nonostante avessero il permesso di utilizzare cuffie per ascoltare le domande registrate, erano riusciti a comunicare telefonicamente con l’esterno. Altre dieci persone, che avevano utilizzato la stessa attrezzatura in diverse città, inclusa Rimini, dovranno affrontare la stessa situazione.