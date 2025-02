The Democratic Pub conquista il Beer&Food Attraction di Rimini Straordinario successo per il nuovo format che ridefinisce l’esperienza del pub  Concept firmato Perrella Network, Picariello Arredo Design e Fabiano Zucconi Studio

Bagno di folla, entusiasmo e grande interesse per il nuovo format ideato da Perrella Network, Picariello Arredo Design e Fabiano Zucconi Studio. Un successo oltre le aspettative per The Democratic Pub, che ha debuttato ufficialmente al Beer&Food Attraction di Rimini, conquistando l’attenzione di esperti del settore, imprenditori e stampa specializzata. L’evento di presentazione ha registrato una straordinaria affluenza, confermando il grande interesse per questo nuovo concept che punta a rivoluzionare il concetto di pub. Hanno preso parte alla presentazione, oltre al Direttore Commerciale di Perrella Network Giuseppe Perrella, anche Michele Camastra, Beer Category Manager, e Alfonso Oliva, Responsabile Sviluppo Business, Pino Picariello titolare di Picarello Arredo Design e l’architetto Fabiano Zucconi per Fabiano Zucconi Studio.

Il pubblico ha potuto toccare con mano il primo prototipo concreto del pub, immergendosi nell’esperienza di un locale che coniuga qualità, inclusività e sostenibilità. Filosofia alla base del progetto sottolineata da Giuseppe Perrella: “Al Democratic Pub l’ingrediente principale è il sorriso di chi sta bene al suo interno e vive il locale con piacere. Non dobbiamo essere accomunati dalla voglia di risparmiare, ma di spendere bene e di andare via con il sorriso. È questo lo spirito del D-Pub”. Il locale punta, infatti, a un modello innovativo che mette il gestore al centro. Uno dei punti di forza del format è, infatti, la sua identità distintiva. The Democratic Pub non è un franchising, ma un sistema pensato per imprenditori che vogliono essere protagonisti del proprio locale, mantenendo autonomia gestionale e personalizzazione dell’esperienza.

Perrella ha, inoltre, chiarito l’approccio del progetto, nato dalla collaborazione tra Perrella Network, Picariello Arredo Design e Fabiano Zucconi Studio, con un focus sulla qualità e sulla valorizzazione delle persone: “Con i miei soci, che condividono con me questa avventura e fanno parte di questa rete d’impresa, stiamo costruendo un modello rivolto a imprenditori che cercano un lavoro sano, protetto, profittevole, ma soprattutto parte di un sistema. Lo abbiamo comunicato con chiarezza: non è un franchising e non vogliamo che lo sia. Non ci interessa. Noi crediamo nelle persone, e questo è, da sempre, il modus operandi di Perrella”.

Al centro del progetto D-Pub vi sono tre pilastri fondamentali: qualità del servizio che si concretizza in un’attenzione particolare all’esperienza del cliente, attraverso un’offerta gastronomica e di bevande eccellente e accessibile; sostenibilità con una selezione di prodotti locali e scelte responsabili per ridurre l’impatto ambientale; identità e autonomia per ogni pub che manterrà la propria personalità, adattandosi al territorio e alla comunità di riferimento.

Infine, sul tema della presunta saturazione del mercato food, Perrella ha espresso una visione chiara: “La saturazione non esiste, il vero problema è la staticità. Ciò che vedo nei locali è spesso immobilismo per cui dobbiamo chiederci se siamo capaci di creare valore e dinamicità. Se non ci poniamo le giuste domande, finiamo per lamentarci della crisi e dei problemi, senza cercare soluzioni”. Di qui, la spinta a scegliere un futuro ambizioso con The Democratic Pub, progetto già avvolto da energia e grande interesse vista la straordinaria partecipazione registrata durante la presentazione. Una conferma del potenziale del format che si prepara ora a espandersi su scala nazionale attraverso un network di gestori e imprenditori pronti a sposare la filosofia del progetto. Guardando al futuro, Perrella ha condiviso una visione chiara per i prossimi anni: “Vorrei che The Democratic Pub diventasse un luogo capace di ispirare i giovani a pensare con la propria testa e ad essere rispettati per le proprie idee. Un luogo che rappresenti un nuovo modo di pensare”.

Il Beer&Food Attraction, in programma fino a domani 18 febbraio, segna dunque, solo il primo passo di un percorso che si preannuncia rivoluzionario. The Democratic Pub è pronto a cambiare il modo di vivere il pub, rendendolo un punto di riferimento per chi cerca qualità, socialità e innovazione.

Entra nel mondo di The Democratic Pub presso gli stand C7/151, C7/150, a pochi passi dall’ingresso Ovest della Fiera.

Ufficio Stampa The Democratic Pub

Carbot Communication

Carla Botta