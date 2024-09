Thomas Borghesi di Rimini è il nuovo campione mondiale Under 21 di pesca con canna da natante

Thomas Borghesi, giovane talento di Viserba di Rimini, ha conquistato il titolo di campione mondiale Under 21 di pesca con canna da natante, tornando trionfante dall’Irlanda. La competizione si è svolta a Rathmullan, nel Mare del Nord, e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni.

Questa vittoria segna il secondo anno consecutivo in cui la nazionale italiana dimostra la sua supremazia nel settore. Nel 2022, il team si era già affermato a Cork, mentre quest’anno a Donegal ha replicato il successo, aggiudicandosi l’oro sia a squadre che individuale, grazie anche alla performance di Christian Del Greco e al bronzo di Pietro Marchi. Alla competizione, il team italiano ha ottenuto l’oro con Borghesi, Del Greco e Marchi, insieme a Nicola Volpi e Filippo Mattolini. L’Italia ha chiuso al primo posto, seguita dalla Slovenia e dalla Croazia.

Borghesi, che svolge anche il ruolo di bagnino a Rimini, ha iniziato a pescare all’età di tre anni, accompagnato dal padre. Con il clima irlandese molto diverso e temperature medie che oscilleranno tra gli 8 e i 10 gradi, gli atleti hanno affrontato tre giorni di gara, per un totale di 15 ore in cui hanno catturato diverse specie, tra cui razze, gattucci e merluzzi.

Questa vittoria si aggiunge al prestigio della nazionale italiana, guidata da Franco Nostrini, e rappresenta un motivo di vanto non solo per Borghesi, ma anche per la comunità riminese.