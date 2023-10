“TIENI IN FORMA IL TUO CUORE” arriva a Rimini! (Domenica 15 ottobre, Piazza Cavour)

Domenica 15 ottobre una clinica mobile per screening gratuiti ed educazione alla prevenzione sarà in Piazza Cavour, a Rimini, per l’iniziativa “Tieni in forma il tuo cuore”, il progetto per la prevenzione del rischio cardiovascolare avviato dalla Regione Emilia-Romagna e giunto alla terza edizione.

Dalle ore 10 alle 18 medici ed infermieri dell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Infermi di Rimini e dell’ospedale Ceccarini di Riccione si dedicheranno, all’interno di una clinica mobile composta da un automezzo attrezzato e gazebo, a diversi tipi di check-up gratuiti che non necessitano di prenotazione: la determinazione dell’assetto lipidico, tramite un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare, la rilevazione dei principali parametri vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (BMI) e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. Questi test permetteranno di calcolare il punteggio di rischio cardiovascolare e valutare la carta del rischio dell’utente attraverso un algoritmo computerizzato. I cardiologi presenti forniranno la consulenza necessaria: i soggetti più a rischio saranno invitati a contattare il proprio medico di medicina generale e, in caso di riscontro di patologia, verrà garantita una visita presso la cardiologia di riferimento del territorio. Contemporaneamente sarà presente il Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini , con i suoi operatori sanitari dell’U.O. di Igiene Pubblica, del servizio di Medicina dello Sport, del SIAN che insieme ad operatori del SERD promuoveranno le buone pratiche su attività fisica, corretta alimentazione, percorsi di salute per la disassuefazione da fumo e dall’abuso di alcol e per rispondere alle domande dei cittadini sugli stili di vita sani che aiutano a mantenere in buona salute il sistema cardiovascolare. Saranno presenti anche i soci e volontari di ASCOR , Croce Blu, Riminicuore e della LILT. Inoltre, AVIS e l’ADS La pedivella, insieme alle Palestre che Promuovono Salute AMA (cioè le PPS che offrono anche Attività Motoria Adattata), in particolare Rimini Terme e Palestra Spazio Salute 0-100, offriranno ai cittadini la possibilità di effettuare camminate e pillole di movimento sul posto. Le iniziative sono gratuite e rivolte a tutte le persone che vogliono sperimentare alcune delle opportunità presenti nel territorio per muoversi e socializzare, contrastando le malattie croniche cardiovascolari e non solo (es. diabete, tumori, malattie respiratorie croniche) e migliorando il proprio benessere.

Anche i gruppi di cammino gratuiti saranno una preziosa opportunità per muoversi e socializzare, contrastando le malattie croniche (es. diabete, tumori, cardiopatie, malattie respiratorie croniche) e migliorando il benessere della popolazione .

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ MOTORIE

– 9.00-10.00: camminata aperta a tutti organizzata da “La Pedivella” con partenza e arrivo in Piazza Cavour

– 10.30-10.45: attività motoria in piazza con esperto PPS AMA

– 11.00-11.15: attività motoria in piazza con esperto PPS AMA

– 11.30-11.45: attività motoria in piazza con esperto PPS AMA

– 15.00-15.15: attività motoria in piazza con esperto PPS AMA

– 15.30-15.45: attività motoria in piazza con esperto PPS AMA

– 16.30-17.00: attività motoria in piazza con esperto PPS AMA

– 17.00-18.00: camminata aperta a tutti organizzata da CamminAvis con partenza e arrivo in Piazza Cavour

Durante la giornata verrà presentato anche l’evento “Il Carrello della salute LA SALUTE VIEN MANGIANDO: IMPARIAMO A GESTIRE LA NOSTRA ALIMENTAZIONE QUOTIDIANA”, che si terrà a Rimini il 24 ottobre (vedi volantino alegato)

Blue Light And Black Modern Travel Agent Flyer.pdf(4 Scaricamenti)

Carrello della Salute Rimini-Lagomaggio.pdf

