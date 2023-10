TIM SAN MARINO. ALBERTO DI 7 ANNI DI CITTA’ VINCE IL CONCORSO “LO SPORT ADDOSSO”

In occasione dell’edizione 2023 di SportInFiera (tenutosi il 23 e 24 settembre al Multieventi di Serravalle) TIM San Marino ha indetto un concorso, volto a sottolineare l’ormai assodata vicinanza del brand allo sport.

Il contest “Lo Sport Addosso” gioca allo sport con TIM San Marino ha messo in palio una PlayStation 5, per colui o colei che avrebbe scattato la foto più bella in ambito sportivo, indossando uno dei gadget TIM San Marino, distribuiti gratuitamente durante l’evento.

Era sufficiente presentarsi presso lo stand TIM San Marino, mostrando una scheda con almeno 6 timbri delle Federazioni presenti, ritirare gratuitamente uno dei gadget e scattare con esso una foto durante l’attività sportiva.

Realizzare quindi un post su Instagram entro il 30 settembre, usando lo speciale hashtag #TIMSMPERLOSPORT e taggando @tim.sanmarino (dopo aver iniziato a seguire la pagina).

Dopo una lunga e difficile scelta, ad aggiudicarsi il premio della giuria è stato Alberto, 7 anni di Città, che si è portato a casa la PlayStation 5 in palio!